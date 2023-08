Niederschönenfeld

vor 18 Min.

Ein Herz für Sri Lanka: Leonie Roßkopf ruft Hilfsaktion für Kinder ins Leben

Leonie Roßkopf mit Kindern in Sri Lanka. Sie möchte helfen, damit Mädchen und Buben aus ärmlichen Verhältnissen dort die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen.

Plus Die 21-jährige Leonie Roßkopf aus Niederschönenfeld war bei den Ärmsten der Armen und hat das Projekt "Supporting young minds" ins Leben gerufen.

Von Lisa Fricke Artikel anhören Shape

Leonie Roßkopfs Herz schlägt für Sri Lanka und die Menschen dort. Dabei ist das eine ganz andere Welt als die, aus der sie kommt. Eine ganz andere Welt als die nordschwäbische Gemeinde Niederschönenfeld. Von dort stammt die 21-Jährige, die in Würzburg im fünften Semester Lehramt für Sonderpädagogik studiert. Kinder mit geistiger Behinderung und emotionaler und sozialer Beeinträchtigung stehen dabei für sie im Fokus.

Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Leonie mit einem Stipendium für ein Semester nach Sri Lanka ging und sich ihr Horizont in mehrerlei Hinsicht ausdehnte. Dort wohnte sie in einem Dorf nahe Kandy, einer Stadt genau im Zentrum von Sri Lanka, die sehr traditionelle Wurzel hat. Genau das sei aber auch das schöne gewesen, schwärmt die junge Frau. „Man musste quasi über Stock und Stein laufen und bekam dadurch auch sehr engen Kontakt zu den Einheimischen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen