Niederschönenfeld

vor 47 Min.

JVA Niederschönenfeld hat einen neuen Direktor – und nur noch halb so viele Häftlinge

Der neue Direktor im Flur vor seinem Büro in historischem Gemäuer: Marc Döschl leitet seit Oktober die Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld.

Plus Marc Döschl ist jetzt Chef der des Gefängnisses in Niederschönenfeld. Sein Amtsantritt in der Anstalt steht unter günstigen Vorzeichen.

Von Wolfgang Widemann

Mit ein wenig Ironie ließe sich sagen: Die Voraussetzungen, unter denen Marc Döschl sein neues Amt angetreten hat, könnten schlechter sein. Seit dem 1. Oktober leitet der 48-Jährige die Justizvollzugsanstalt (JVA) Niederschönenfeld. In dieser herrscht aktuell eine wohl noch nie dagewesene Situation.

