Oberndorf

vor 32 Min.

Manfred Theisen in Oberndorf: "Sie haben der Erde den Mund zugeklebt"

Autor Manfred Theisen traf im Rahmen des Literaturfestivals in Oberndorf auf - mit einem aktuellen und brisanten Thema.

Plus Manfred Theisen stellte beim Nordschwäbischen Literaturfestival sein Buch "Wir sind die letzte Generation" vor. Alles andere als eine Romeo-und-Julia-Geschichte.

Eine Zeit lang waren sie in aller Munde, die Aktivisten der „Letzten Generation“ alias „Klimakleber“, die wohl auch die Gesellschaft polarisierten und provozierten, zum einen, indem sie unsere konsumorientierte Lebensart infrage stellten, zum anderen, weil sie auf die irreversiblen Folgen für unser Klima aufmerksam machen wollten – allerdings mit ziemlich radikalen Mitteln. Vor diesem Hintergrund war es umso spannender, wie der Autor Manfred Theisen in seinem Buch „Wir sind die letzte Generation“ mit diesem Thema umgeht, das er jetzt im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben in Oberndorf vorstellte.

Theisen studierte Germanistik, Anglistik sowie Politologie und war ursprünglich als Journalist und Redaktionsleiter einer Kölner Zeitung tätig. Daneben recherchierte er in unterschiedlichen Ländern über gesellschaftskritische Themen. Aus persönlichen Gründen konzentrierte er sich dann ausschließlich aufs Schreiben. Eines seiner derzeit am meisten diskutierten Veröffentlichungen ist das (Jugend)Buch „Wir sind die letzte Generation“, das er zusammen mit seiner Tochter Emilia verfasst hat.

