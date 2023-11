Rain

vor 57 Min.

Die Westflügel-Sanierung des Schlosses in Rain beginnt

Plus Im Dezember startet die Sanierung des Westflügels am Kurfürstlichen Schloss in Rain. Warum die Planer mit Überraschungen rechnen und wie der Zeitplan ist.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Dem kurfürstlichen Schloss in Rain haftet nicht erst seit heute der Ruf einer "launischen Diva" an: Es ist schön, außergewöhnlich und - reichlich kapriziös. Zumindest in baulicher, in architektonischer Hinsicht. Was Architekt Hansjakob Mener schon bei der Sanierung des Ostflügels und des Mitteltrakts feststellte, kann er jetzt nur wiederholen, da es um den Westflügel geht. Dieser soll als vorläufig letzter Sanierungsabschnitt ebenfalls instand gesetzt werden - stattlich bezuschusst von der Städtebauförderung, die aus einem Sondertopf 760.000 Euro beisteuert. Mit 1,2 Millionen Gesamtkosten rechnet die Stadt Rain nach heutigem Stand.

Doch diese Schätzung kann sich - dank der "launischen Diva" - schon auch mal verändern. "Es ist ein Gebäude mit relativ vielen Geheimnissen, die es nur unwillig preisgibt", erklärte Hansjakob Mener jetzt den Mitgliedern des Bauausschusses. Man müsse durchaus mit Überraschungen im Laufe der Renovierung rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen