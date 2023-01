Für Kinder und mit Ausnahmetalent: Die Klassik-Konzerte 2023 in Rain

Bei einem umfangreichen Programm kommen Klassikfans in Rain auf ihre Kosten. Auch für Kinder ab vier Jahren gibt es im Mai einen bärenstarkes Konzert.

Die Reihe der klassischen Konzerte der Stadt Rain geht in die neue Saison und bereits Anfang Februar gibt es das erste Konzert. In Zusammenarbeit mit dem in München geborenen und aufgewachsenen und heute in Rain lebenden Künstler Viktor Töpelmann entsteht nun bereits zum dritten Mal ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Jahresprogramm. Die beiden Pfarrkirchen der evangelischen als auch der katholischen Pfarrgemeinde werden ebenso zum Konzertsaal wie der Veranstaltungssaal im kurfürstlichen Schloss in Rain.

Besucher können sich auf Konzerte mit Viktor Töpelmann selbst, aber auch mit zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern freuen. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist ein Konzert, das sich vor allem an Kinder ab 4 Jahren richtet. Am 20. Mai spielt das Wiener Ensemble Freymut ein Kinder- und Familienkonzert im Rainer Schloss. Zwei weitere Höhepunkte sind die Konzerte mit der Nürnberger Ratsmusik am 15. Oktober sowie am 3. Dezember mit zwei lokalen Größen: Die Preisträgerin des Anton-Lachner-Jugendpreis 2021, Sophia Thumm (Violine) aus Münster, spielt, begleitet von ihrer frühen Förderin Marina Forthofer-Safiulina (Klavier), zum Jahresende ebenfalls im Schloss.

Ein Konzert, das insbesondere auch auf Kompositionen der bekannten, aus Rain stammenden, Lachner-Brüder eingeht, gastiert am 3. März im Schlosssaal in Rain: Alles aus Bayern. Es handelt sich hierbei um ein Sonderkonzert, das der Tonkünstlerverband Bayern aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Projekts Tonkünstler Live Special fördert.

Info: Tickets kosten regulär 17 Euro und ermäßigt 12 Euro für Schüler/Studenten, Schwerbehinderte und Ehrenamtskarteninhaber. Beim Familienkonzert kostet der Eintritt für Kinder 6 Euro. Tickets zu allen Konzerten gibt es bei Deibl Kreativ, Kirchplatz 6, 86641 Rain sowie Restkarten an der Abendkasse oder im Tourismusbüro der Stadt Rain unter tourismus@rain.de oder Telefon 09090 703 333.

Klassische Konzerte in Rain: Das Programm 2023 im Detail

"Spiel mit den Glasperlen", Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr - Veranstaltungssaal im Schloss, Musik von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadé Mozart, Pablo Sarasate und Maurice Ravel verwoben mit Texten von Hermann Hesse, Sophia Thumm, Violine (Preisträgerin des Anton-Lachner-Jugendpreis 2021), Marina Forthofer-Safiullina, Klavier (AZ)

