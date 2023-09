Rain

Grundschule Rain: Das neue Schuljahr beginnt im Abbruch-Altbau

Die Klassenzimmer in der Containerschule der Grundschule Rain sind eigentlich fix und fertig eingerichtet. Doch jetzt muss das Inventar zurück in den abbruchreifen Altbau. Die Beteiligten sind alles andere als erfreut darüber. Unser Bild zeigt (von links): Leonhard Schwab (Bürgermeister Genderkingen und Grundschulverbandsmitglied), Rains Bürgermeister Karl Rehm (Grundschulverbandsvorsitzender), Rektor Erich Hofgärtner, Wolfgang Neuber (Liegenschaftsamt Stadt Rain) und Projektleiter Wolfgang Helm.

Plus Eigentlich hätten die Kinder der Grundschule Rain ab Dienstag im Container unterrichtet werden sollen. Doch daran ist nicht mehr zu denken. Das gesamte Mobiliar wird zurücktransportiert. Was ist los?

Von Barbara Würmseher

Am kommenden Dienstag beginnt das neue Schuljahr und mit diesem Tag hätte die Johannes-Bayer-Grundschule Rain eigentlich in ihre Container-Ära starten sollen. Abriss und Neubau stehen bekanntlich an und damit auch der Interims-Aufenthalt im Ausweichgebäude. Die anthrazitfarbenen Modulräume sind seit einigen Wochen schon auf dem Freigelände neben dem Pausenhof platziert. Doch jetzt ist alles anders gekommen als geplant.





Rainer Firmen wurden kurzfristig damit beauftragt, das Mobiliar aus den Containern in den Altbau zurückzutransportieren. Unser Bild zeigt Mitarbeiter der Firma Geppert. Foto: Barbara Würmseher

Stühle und Tische, ja das gesamte Inventar, das schon vor und in den Sommerferien mühevoll aus dem abbruchreifen Altbau in die Containerschule transportiert worden ist, muss in diesen Tagen wieder Stück für Stück dorthin zurückgebracht werden, wo man eigentlich bereits Abschied genommen hatte. "Wir können es nicht verantworten, den Betrieb im Container aufzunehmen", sagt Rains Bürgermeister und Grundschulverbandsvorsitzender Karl Rehm. "Die Sicherheit der Kinder steht an oberster Stelle."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

