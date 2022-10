Rain

vor 16 Min.

Junge Männer mit Schlagring an der Realschule Rain erwischt

Auf dem Gelände des Schulzentrums in Rain haben zwei junge Männer für Ärger gesorgt.

Plus In Rain haben zwei junge Männer für Ärger gesorgt. Durch einen Zwischenfall am Schulzentrum geraten sie ins Visier der Polizei - und noch vieles mehr kommt ans Licht.

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren haben in Rain für ordentlichen Ärger gesorgt. Sie haben mehrere Straftaten begangen - darunter Gewaltdelikte und Drogenhandel. Auch die Randale im Vereinsheim der Rainer Eisstockschützen geht wohl auf ihr Konto. Auf dem Gelände der Realschule Rain wurden sie mit einem Schlagring erwischt.

