Nach kontroverser Debatte: Trinkwasserbrunnen in Rain kommt

Plus Nicht jeder im Stadtrat Rain kann sich für die Idee eines Wasserspenders erwärmen. Das Projekt wurde bereits mehrfach verschoben. Nun aber ist es abgesegnet.

Öffentliche Trinkbrunnen und Wasserspender sind im Kommen. Bundesweit sollen es laut Website "Trinkwasser unterwegs" derzeit über 1100 sein - Tendenz steigend. Denn immer mehr Kommunen, Wasserversorger und private Anbieter betreiben Trinkwasseranlagen im öffentlichen Raum. Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es bereits einige wenige Standorte wie etwa Wemding und Donauwörth.

Der Gedanke dahinter ist - vor allem -, an heißen Sommertagen für Erfrischung zu sorgen, als kostenloser Service für Einheimische und Touristen. Durch die Klimaerwärmung werden zunehmend schweißtreibende Temperaturen prognostiziert und in diesem Zusammenhang geht es den Betreibern solcher Brunnen um den gesundheitlichen Aspekt. Allerdings auch darum, die Aufenthaltsqualität eines Platzes zu steigern.