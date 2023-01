Neujahrsempfang in Rain: Optimismus, Ehrungen und eine Überraschung

Beim Neujahrsempfang der Stadt hat Bürgermeister Karl Rehm eine positive Botschaft für die Gäste, ehrt Bürger – und rückt die Stadtkapelle ins Rampenlicht.

Es ist gute Tradition in Rain, das Jahr gemeinsam und gesellig zu beginnen. Wie so vieles musste auch diese Tradition aufgrund der Pandemie zuletzt zurückstehen. Umso größer war die Freude darüber, 2023 wieder zusammenzukommen. Die Stimmung beim Empfang im Bayertor war gelöst und nach dem offiziellen Teil blieben die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirchen, Vereinen und Bildung gerne noch länger, um einen Ratsch bei Häppchen zu pflegen.

Doch bevor es so weit war, blickte Bürgermeister Karl Rehm mit einer positiven Botschaft ins neue Jahr: Vieles kann man nicht ändern, aber daran zu glauben, dass die Zukunft eine gute ist – das sei das Credo der Rainer Stadtpolitik. Deshalb investiere die Stadt in Infrastruktur, Bildung und eine Wiederbelebung der Innenstadt sowie ins städtische Leben. Rehm listete die bekannten Projekte auf und dankte seinen Stadtratskollegen für das gute Miteinander. "Wir werden uns die Lebensfreude nicht nehmen lassen", sagte der Bürgermeister und blickte mit Vorfreude auf Veranstaltungen im laufenden Jahr. Höhepunkt werde sicher das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Rain.

25 Bilder Neujahrsempfang 2023 der Stadt Rain im Bayertor Foto: Barbara Wild

Die Stadtkapelle Rain wurde beim Neujahrsempfang mit einer besonderen Würdigung überrascht

Die Überraschung des Abends war die besondere Würdigung der Stadtkapelle Rain anlässlich ihres Erfolges beim deutschen Orchesterwettbewerb. Rehm lenkte den Fokus auf die enorme Entwicklung, die die Kapelle unter Dirigent Andreas Nagl genommen hatte: "In 30 Jahren hat er es geschafft, in einer verhältnismäßig kleinen Stadt aus einer Blaskapelle mit weniger als 20 Musikern ein sinfonisches Blasorchester zu entwickeln, das mit den besten Laienorchestern des Landes mithält und viele hinter sich lässt." Nagl und Vorsitzender Christoph Haider trugen sich als Dank ins Goldene Buch der Stadt ein – viele weitere Kapellenmitglieder, die ebenfalls zum Empfang gekommen waren, folgten nach. In einer kurzweiligen und emotionalen Präsentation erhielten die Gäste Einblicke in den Wettbewerb und konnten so die Bedeutung des Titels "Preisträger des Deutschen Orchesterwettbewerbs 2021" erfassen.

Schließlich verlieh Bürgermeister Karl Rehm zusammen mit den weiteren Bürgermeistern Claudia Marb und Josef Gawlik die Ehrenbriefe der Stadt an verdiente Bürger.

Sechs Bürger der Stadt Rain wurden für Engagement für die Stadt geehrt: (sitzend von links) Wolfgang Janson, Paul Strobl, Erhard Sandmeir; (stehend von links): erster Bürgermeister Karl Rehm, Bürgermeister Josef Gawlik, Adalbert Riehl, Andreas Nagl, Franz Müller und Bürgermeisterin Claudia Marb. Foto: Barbara Wild

Ehrenbrief in Gold:

24 Jahre war Paul Strobl Stadtrat in Rain und setzte sich dort insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger in Bayerdilling und der Stadtteile ein. Auch die Landwirtschaft lag ihm am Herzen. Er besetzte das Wirtschaftsreferat, das für Umwelt und Gesundheitswesen und das für Landwirtschaft und Stadtwald. In diversen Ausschüssen brachte er sich ein. Von 1979 bis 1985 war Strobl Feuerwehrkommandant in Bayerdilling und die Jahre davor Stellvertreter. Bis heute ist Paul Strobl Naturwächter für den Landkreis.

Ehrenbrief in Silber: