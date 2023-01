Rain

Ralf Schurius verlässt Rain: Er war gern Polizist in der Provinz

Plus Ralf Schurius hat die Polizeiinspektion Rain verlassen. Zum Abschied wirft der ehemalige PI-Leiter einen Blick zurück. Warum es in der Tillystadt so schön war.

Von Barbara Würmseher

"Schön war's! Und ich hab die Zeit in Rain sehr genossen!" Als sich Erster Polizeihauptkommissar Ralf Schurius jetzt in den Ruhestand verabschiedet und nach 43 Dienstjahren Rückschau hält, tut er das mit einem sehr positiven Fazit. Dennoch hat es natürlich immer wieder auch Herausforderungen gegeben in diesem Beruf, der oft mit Konflikten zu tun hat. In die Schlagzeilen ist Ralf Schurius als Leiter der PI Rain gleich zweimal geraten - und beide Male hätte er gern darauf verzichtet, wie er sich schmunzelnd erinnert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

