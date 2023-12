So geht's weiter mit der Containerschule in Rain

Plus Eine Sonderregelung erlaubt die Nutzung der Modulschule. Spätestens in den Osterferien soll der Umzug sein. Vorher muss aber noch etwas geschehen.

Seit Monaten steht sie da, die Containerschule auf dem Gelände der Johannes-Bayer-Grundschule Rain. Seit Monaten könnte dort unterrichtet werden, seit Monaten schon könnte die alte Schule abgebrochen werden. Könnte! Wenn denn die letzte Formalität nicht noch ausstehen würde: der Brandschutznachweis II.

Es fehlt die finale Begehung mit der Brandschutzsachverständigen, die kontrollieren muss, ob die von der Container-Firma angegebenen Materialien auch tatsächlich in der Modulschule verbaut sind. Der Container-Lieferant ist der Stadt Rain bis heute die notwendigen Unterlagen schuldig, die sie für die Brandschutzabnahme braucht. Inzwischen sind juristische Schritte eingeleitet.