Stromversorgung in Rain wieder völlig normal

Was der Hintergrund war. LEW gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Nachdem es am Freitagnachmittag flächendeckend in der Stadt Rain, einigen Ortsteilen, sowie Umlandgemeinden gut eineinhalb Stunden zu einem Stromausfall gekommen war, läuft nun wieder für das betroffene Gebiet der Normalbetrieb. Dies bestätigte Ingo Butters, Pressesprecher des zuständigen Stromanbieters LEW, auf Nachfrage unserer Zeitung. Von 14 bis 14.45 Uhr war der Strom zunächst komplett weg gewesen, danach wurden per Notstrom beziehungsweise durch Umleitung auf andere Stromleitungen die einzelnen Netzabschnitte schrittweise wieder in Betrieb genommen.

Entgegen anderslautender Gerüchte versichert Butters, habe es sich bei der Ursache der Störung definitiv um ein "physikalisches Ereignis" gehandelt. Das heißt, es sei nachweislich am Umspannwerk in Augsburg-Göggingen zu einem Spannungseinbruch gekommen, ausgelöst durch einen defekten Isolator, der dann in der Folge auch die Stromabschaltung am Umspannwerk in Rain ausgelöst habe. Andere Ursachen gebe es nicht.

Bei Stromausfällen gibt LEW folgende Tipps:

Nähern Sie sich keinesfalls lose hängenden Stromleitungen oder freigelegten -kabeln oder berühren diese. Sie könnten unter Spannung stehen und gefährlich sein. Kontaktieren Sie - sofern Telefon oder Handy funktionieren - umgehend die Notfall-Hotline 0800/5396380 oder die Feuerwehr.

Vorsicht bei Überschwemmungen in Gebäuden: In der Nähe überfluteter elektrischer Anlagen kann Lebensgefahr bestehen.

Überprüfen Sie die Sicherungen. Häufig ist eine Überspannung der Grund für den Ausfall. Ist dies nicht der Fall, erkundigen Sie sich bei Ihren Nachbarn.

Schalten Sie alle Elektrogeräte, wie Herd, Bügeleisen, Fernseher oder PC aus, oder nehmen Sie sie ganz vom Netz. Hier kann es beim Wiederherstellen der Stromversorgung zu Spannungsspitzen kommen, die die Geräte beschädigen könnten.

Lassen Sie eine Lampe oder ein Radio eingeschaltet, damit Sie mitbekommen, wann die Stromversorgung wieder funktioniert.

Bei Stromausfall nicht an Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst wenden - es sei denn, eine Notsituation ist entstanden -, sondern an den Energieversorger - in diesem Fall LEW - unter der Hotline 0800/5396380 oder www.störungsauskunft.de.

