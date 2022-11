Unternehmer-Frühstück in Rain: Das Miteinander stärken

Plus Zum ersten Mal hat die Stadt Rain Firmen eingeladen, um den Austausch untereinander zu fördern und zu appellieren, sich den Herausforderungen der Zeit gemeinsam zu stellen.

"Wir sitzen alle in einem Boot". Mit diesem Bild einer Gemeinschaft, die zusammenhalten muss, um voranzukommen, eröffnete Rains Bürgermeister Karl Rehm das erste Unternehmerfrühstück, zu dem die Stadt eingeladen hatte. 40 Firmen mit 50 Vertretern waren dieser Einladung ins Dehner-Blumenbistro gefolgt, kamen ins Gespräch, tauschten sich aus, diskutierten miteinander. Die gemeinsame Überzeugung: "Wir müssen nach vorne schauen, gerade auch unter den jetzigen schwierigen Rahmenbedingungen."