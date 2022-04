TSV Rain bezwingt Schweinfurt trotz Unterzahl

Plus Lange hatte die Partie zwischen dem TSV Rain und dem 1. FC Schweinfurt 05 wenig zu bieten. Dann folgten ein Traumtor, ein Platzverweis und ein emotionales Ende.

Gute 55 Minuten bekamen die 260 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Nachholspiel zwischen dem TSV Rain und dem 1. FC Schweinfurt 05 wenig zu sehen. Danach entwickelte sich allerdings eine mitreißende und emotionale Partie, die Rain trotz einer mehr als halbstündigen Überzahl mit 2:1 (0:0) gegen den Tabellendritten gewann.