Auto erfasst und verletzt Radfahrer an einem Kreisverkehr

Ein Radfahrer verletzt sich bei einem Unfall mit einem Auto in Donauwörth.

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Riedlingen einen Jugendlichen auf dem Rad erfasst. Wie die Polizei berichtet, wollte der 16-Jährige am Donnerstag um 15.30 Uhr vom Geh- und Radweg neben der Artur-Proeller-Straße die Straße in Richtung Media-Markt überqueren. Vor dem Hubschrauber-Kreisverkehr bremste ein Pkw-Fahrer im stockenden Verkehr, um den Jugendlichen über die Straße zu lassen. Der Radler fuhr gerade an, als ein anderes Auto vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, um schneller voranzukommen.

Der 16-Jährige übersah den herannahenden Wagen. Der Pkw erfasste den Jugendlichen frontal und brachte ihn zu Sturz. Dabei verletzte sich der Radler unter anderem am Knie. An dem Zweirad wurden der Lenker und das Vorderrad verbogen. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch