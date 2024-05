Riedlingen

06:00 Uhr

Riedlinger Flutpolder rutscht auf die lange Bank

Plus Die Einrichtung der geplanten Hochwasser-Rückhalteräume an der Donau scheint sich merklich zu verzögern. Woran das liegt und wie es jetzt weitergehen soll.

Von Thomas Hilgendorf

Das neueste Schreiben aus dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth verheißt den Anliegern in der Riedlinger Flur erst einmal nichts Gutes - aus deren Sicht: "Hochwasserschutz-Aktionsprogramm Schwäbische Donau: Weiterführung des Rückhalteprojekts", steht dort breit in der Überschrift der Mitteilung. Doch der interessante Aspekt an dem Schreiben findet sich einige Zeilen weiter unten. Bei der IG "Rettet die Riedlinger Flur" keimt jetzt wieder Hoffnung auf, das Flutpolder-Projekt könnte doch noch dem Rotstift zum Opfer fallen.

Ulrike Wagner ist hörbar erleichtert. Ihre Familie hat eine Landwirtschaft auf der Riedlinger Flur nahe der Seen. " Riedlingen hat wohl nicht die vorderste Priorität", resümiert sie im Hinblick auf das, was kürzlich aus dem Wasserwirtschaftsamt gemeldet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen