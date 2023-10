Aufs erste Mal: Irmi Herzog aus Rögling gewinnt beim Bilderrätsel 1000 Euro

Eher zufällig macht Irmi Herzog beim Bilderrätsel der Donauwörther Zeitung mit - und räumt direkt den Gewinn ab. Von dem Geld hat sie gleich ihre Familie zum Essen eingeladen.

"Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, dass ich da mitgemacht habe", sagt Irmi Herzog und lacht. Sie hat allen Grund zu lachen: 1000 Euro hat die 65-Jährige bei dem Bilderrätsel der Donauwörther Zeitung gewonnen. Das Lösungswort war der Schwertfisch. Ihre Mama, die neben ihr in Rögling wohnt und mit der sie sich die Zeitung teilt, löse das Rätsel jeden Tag für sich, doch trotzdem sei es nie dazu gekommen, dass sie an dem Gewinnspiel teilgenommen habe. Wie kam es jetzt dazu?

"Wir waren am Samstag auf dem Weg nach Österreich zu meinem Sohn, weil mein Enkel diese Woche fünf Jahre alt geworden ist. Vielleicht lag es daran, dass ich im Auto Zeit hatte." So habe sie einfach auf gut Glück eine SMS mit dem Lösungswort geschickt. "Mein Mann hat noch gesagt: 'Du gewinnst ja eh nichts'", verrät Herzog und schmunzelt. Die gute Nachricht erreichte sie ebenfalls noch im Auto. "Das war so eine Überraschung!" Und auch ihre Familie sei mehr als überrascht gewesen, als sie um 1000 Euro reicher aus dem Auto gestiegen sei. Einen speziellen Plan, was sie mit dem Gewinn anfangen will, habe sie noch nicht. Doch sie habe schon einmal direkt am Sonntag die ganze Geburtstagsgesellschaft zum Essen eingeladen. "Ein Fünftel ist also schon weg." Vom Rest könnte sie sich vorstellen, wegzufahren, vielleicht in die Berge - schließlich sei sie in einem Alter, in dem man sich schon mal etwas leisten könne. "Oder ich gebe es den Kindern", sagt die zweifache Mutter.

Bis sie den Gewinn wirklich in den Händen hält, wird es aber noch ein paar Tage dauern. Bis Mitte der Woche will Herzog in Österreich bleiben, wo ihr Sohn mit ihrem Enkel, ihrem "Goldschatz", wie sie sagt, und seiner Partnerin in der Nähe von Linz lebt. Ihr Mann sei in Rente, sie selbst arbeite als selbstständige Beraterin und Kosmetikerin mit dem Schweizer Kosmetikunternehmen Déesse Cosmetics. Dadurch hätten sie die Zeit, öfter nach Österreich zu fahren: "Wir sehen meinen Sohn und seine Familie fast jeden Monat", erzählt Herzog.

Ihrer Mama und ihrem Freundeskreis habe sie noch nichts von dem Gewinn erzählt. "Das soll am Montag eine Überraschung werden." Denn dann werden sie die erfreuliche Nachricht direkt in der Zeitung lesen.