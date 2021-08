TSV Bäumenheim: Stelle zwischen den Pfosten zu vergeben

Plus Bäumenheims neuer Torwart ist ein alter Bekannter: Obwohl das A-Klassen-Team einen einen Stammkeeper hat, sucht Trainer Ilhan Sönmez schon nach einem Nachfolger.

Ilhan Sönmez will als neuer Trainer des Kreisklassen-Absteigers Bäumenheim eine neue Mannschaft formen. Dazu hat er sechs neue junge Spieler geholt und einen, der auf den ersten Blick nicht unbedingt für einen Neuanfang steht: Holger Simon. Er ist mit seinen 51 Jahren der Oldie in einem Team, das sonst eher das Prädikat „ Jugend forscht“ verdient. Eigentlich ist er eine Notlösung. Aber nur „eigentlich“.