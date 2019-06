vor 54 Min.

Bayerns Schnellster in seiner Altersklasse

Leonhard Wiedemann vom TSV Harburg siegt in Lauingen über die Mitteldistanz. Vor allem in einer Disziplin kann er voll überzeugen.

Der Lauinger Triathlon hat viele Starter in die Donaustadt gelockt. Es wurden Wettkämpfe in drei Distanzen ausgetragen. Beim Volkstriathlon mussten 400 Schwimmmeter, 20 Rad- und fünf Laufkilometer, bei der Olympischen Distanz 1400 Schwimmmeter, 40 Rad- und zehn Laufkilometer sowie bei der Mitteldistanz 2100 Schwimmmeter, 80 Rad- und 20 Laufkilometer absolviert werden. Neben der schwäbischen Meisterschaft auf der olympischen Distanz wurde bei der Mitteldistanz die bayerische Meisterschaft ausgetragen.

An alle Distanzen wagten sich Starter des TSV Harburg. Den besten Tag erwischte Leonhard Wiedemann über die Mitteldistanz, der den Zielbogen in der Innenstadt nach 3:52 Stunden auf dem neunten Gesamtrang erreichte.

Neunter Gesamtrang

Besonders herauszuheben ist die starke Radleistung: Wiedemann spulte die 80 Radkilometer in 1:56 Stunden ab (Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,13 km/h). Damit erreichte er neben einer Top-Zehn-Platzierung auch noch den ersten Platz in der Altersklasse M40 und sicherte sich den Titel „Bayerischer Meister in der Mitteldistanz“ seiner Altersklasse. Roland Dollinger folgte mit einer Zielzeit von 4:35 Stunden auf Rang 79. Auf der Volkstriathlon-Distanz kam mit Tobias Ullrich ein weiterer TSV-Athlet unter die ersten Zehn.

Mit einer Zielzeit von 1:00:16 Stunden sichert er sich den fünften Gesamtrang, es folgte Markus Stang (1:06, Rang 22), Daniela Hanus (1:20, Rang 25) und Nicole Stang (1:29, Rang 41). Ebenfalls gute Platzierungen erreichten über die Olympischen Distanz Christian Partsch (2:33, Platz 108), Andrej Russak (2:36, Rang 114), Heike Kerlies-Marquardt (2:38, Rang 28) und Ursula Gandorfer-Schröppel (2:40, Rang 40). Bei der schwäbischen Meisterschaft erreichten somit Heike Kerlies-Marquardt den ersten Platz in der AK45 und Ursula Gandorfer-Schröppel den zweiten Rang in der AK50.

Themen Folgen