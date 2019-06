00:02 Uhr

Buchdorfs Herren wahren weiße Weste

Auch das erste Damenteam ist in der Erfolgsspur. Die Jugend dagegen geht leer aus

Sehr gut läuft es diese Saison bei Buchdorfs erster Damenmannschaft, sie kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. Auch beide Herren wahrten ihre weiße Weste, die Damen 50 bleiben ebenfalls in der Erfolgsspur. Niederlagen mussten die Herren 50, die Herren 40 die Damen 40 sowie die Damen II einstecken. Auch im Jugendbereich gelang kein Sieg: Die Knaben 14 und Knaben 16 verloren mit jeweils 0:6. Die Junioren unterlagen mit 2:4.

TC Buchdorf – TSV Buttenwiesen 7:2. Durch Siege von Heike Schiele, Ines Mecklinger, Simone Otto und Julia Förster, bei Niederlagen von Lisa Reiner und Sandra Fischer stand es nach den Einzeln 4:2 für die Gastgeberinnen. Auch in den Doppeln hatten die Gäste nichts zu bestellen, alle drei gingen an die Gastgeberinnen.

TC Buchdorf – TC Meitingen 6:3. Einen hart umkämpften Sieg holte sich der TCB gegen den Tabellenzweiten. Otto und Förster siegten je im Match-Tiebreak. In den Spitzeneinzeln unterlagen Schiele und Mecklinger im Match-Tiebreak. Reiner verlor in zwei engen Sätzen. Den dritten Einzelpunkt steuerte Isabella Haunstetter mit einem Zweisatzsieg bei. Die Buchdorferinnen holten dann alle drei Doppel und verdrängten dadurch die Meitingerinnen vom zweiten Platz.

SV Donaumünster – TC Buchdorf 7:2. In den Einzeln gelang nur Ramona Rebele ein Sieg. Gabi Sebald, Annalena Volk, Anja Eschig, Svenja Landes und Nicole Benninger verloren jeweils klar. In den Doppeln konnten dann Gabi Sebald und Ramona Rebele noch einen Sieg einfahren.

TC Wemding II – TC Buchdorf 2:7. Schon nach den Einzeln stand der Sieg fest. Nur Alexander Herholz verlor. Tom Fischer, Gerrit Wessel, Marco Dippner, Martin Schiele und Tobias Mittl gewannen. Fischer/ Dippner und Schiele/Mittl gewannen ihre Doppel. Herholz und Wessel unterlagen zweimal im Tiebreak.

TC Buchdorf II – TC Burgheim 5:4. Schwerer als erwartet taten sich die Buchdorfer gegen den Tabellenvorletzten. Nach hartem Kampf stand es nach den Einzeln 4:2 für die Gastgeber. Otto Christian siegte klar, Andi Probst und Gregor Fischer gewannen im Match-Tiebreak. Den vierten Punkt steuerte Benni Förster (6:4 und 7:6) bei. In den Doppeln siegten Tobi Mittl und Chris Otto glatt in zwei Sätzen und machten den Gesamtsieg perfekt.

TSV 1871 Augsburg – TC Buchdorf 1:5. Vierter Sieg im vierten Spiel: Der Sieg stand bereits nach den Einzeln fest. Birgit Liebhäuser, Ingrid Dentler, Olli Schlosser und Gertrud Dippner gewannen in jeweils zwei Sätzen. In den Doppeln gaben Birgit Liebhäuser und Olli Schlosser den Ehrenpunkt ab.

TC Nordendorf – TC Buchdorf 4:2. Ingrid Huber und Petra Tasch verloren glatt. Thea Haunstetter holte sich im Match-Tiebreak ihren ersten Einzelsieg. Den Ausgleich nach den Einzeln hatte Ingrid Otto auf dem Schläger. Sie musste sich jedoch im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln siegten Thea Haunstetter/Gerlinde Mecklinger. Das bisher ungeschlagene Doppel Petra Tasch und Helene Mecklinger musste dieses Mal den Siegpunkt den Gastgeberinnen überlassen.

TSV Wittislingen – TC Buchdorf 5:4. Buchdorfs Oldies waren nach den Einzeln mit 2:4 in Rückstand. Nur Max Mecklinger und Manfred Schlosser gewannen. Xaver Bosch, Roland Gerstmeier, Ludwig Dippner und Alfred Haunstetter verloren in je zwei Sätzen. In den Doppeln machten es die Gäste spannend. Dippner und Schlosser siegten glatt. Haunstetter und Mecklinger siegten nach Abwehr eines Matchballes noch im Match-Tiebreak. Gerstmeier und Bosch hätten fast noch für die Überraschung gesorgt. Sie verloren aber mit 7:6, 6:7 und 8:10.

Buchdorf – TC JG Neuburg 3:6. Die Buchdorfer können keine Doppel mehr gewinnen. Erneut hatten sie nach den Einzeln mit 3:3 eine gute Ausgangsposition. Jochen Schiele, Tom Landes und Alex Kraus gewannen ihre Einzel. Bernd Eschig, Frank Eichler und Peter Löw unterlagen. Aber wie schon gegen Buttenwiesen gingen anschließend alle drei Doppel an die Gegner. (roge)

