vor 25 Min.

Donauwörths A-Junioren machen es spannend

VSC-Jugendteam qualifiziert sich für die ÜBOL

Etwas holprig war der Start der A-Junioren der Handballabteilung des VSC Donauwörth auf ihrem letzten Qualifikationsspieltag in Vöhringen. Ausgerechnet gegen den mutmaßlich leichtesten Gegner SG Schwabing/1880 taten sich die Nordschwaben recht schwer. Sie gerieten nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen fünf Minuten vor Schluss der Partie mit drei Toren in Rückstand und hatten dann alle Hände voll zu tun, um in letzter Minute durch Finn-Luca Hildebrandt noch zum 22:22-Endstand auszugleichen.

In der zweiten Begegnung gegen den haushohen Favoriten JSG Burlafingen/Straß waren die Kräfteverhältnisse von Anfang an klar. Die JSG-Spieler gaben sich keine Blöße, zogen Tor um Tor davon und landeten den erwartet deutlichen Sieg (21:13). Nachdem auch die Schwabinger zwei Spiele abgegeben hatten, schien alles auf eine Siebenmeterentscheidung zwischen ihnen und dem VSC hinaus zu laufen.

Aber es kam ganz anders, denn die Kreisstädter präsentierten sich gegen den zweiten Favoriten Vöhringen von ihrer besten Seite. Überraschend deutlich beherrschten sie die Gastgeber, wuchsen förmlich über sich hinaus. Neben Torhüter Marcel Schmidt, der zwei Siebenmeter entschärfte, glänzte vor allem Johannes Beck, der mit elf Treffern überragte und einen erheblichen Anteil am deutlichen 29:17-Sieg seines Teams hatte.

Trainer Dennis Stinner war von der Leistung seiner Mannschaft sehr angetan, gestand aber auch ein, dass zum Turnierbeginn viel Luft nach oben bestand. Dies änderte aber nichts an der Freude darüber, dass neben den B- nun auch die Donauwörther A-Junioren in der kommenden Runde in der überbezirklichen Bezirksoberliga antreten dürfen. (geba)

Themen Folgen