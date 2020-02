vor 37 Min.

Drei Deutsche Meisterinnen

Stimmen Sie ab für Ihre „Sportlerin des Jahres“. Die Nominierten kommen dieses Mal aus dem Boxen, dem Tischtennis und dem Triathlon – dort sind sie bundesweit spitze

Eines eint die drei Athletinnen aus dem Gebiet der Donauwörther Zeitung, die für die Wahl zur Sportlerin des Jahres nominiert sind: Sie alle wurden im vergangenen Jahr deutsche Meisterin.

Heiß ( Tischtennis). Einen großen Erfolg konnte 2019 die Ebermergenerin Simone Heiß erringen. Sie ging bei den deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen an den Start. Im Einzel schied sie noch knapp aus, doch im Doppel an der Seite ihrer Partnerin Tina Knöpfle (PSV Königsbrunn) kämpfte sie sich bis ins Finale vor. Nachdem die beiden bereits zurücklagen, stellten sie ihre Spielweise um und gewannen die folgenden drei Sätze. Dies bedeutete den Titelgewinn. In der Liga spielt Heiß in der Bezirksklasse A für die SpVgg Riedlingen.

Schadko (Boxen). Für die 18-jährige Jessica Schadko aus Donauwörth war das vergangene Jahr ein ganz besonderes. Sie bestritt im Frühjahr ihren ersten Profiboxkampf gegen eine erfahrene Kämpferin aus Georgien. Diese wies die Erfahrung aus 15 Box- und zwei Mixed-Martial-Arts-Kämpfen auf. Davon ließ sich Schadko nicht beirren: Sie dominierte alle vier Runden und gewann schließlich.

Im September stand dann der zweite Profi-Kampf für die Donauwörtherin an. Im Duell gegen Kroatiens Nummer eins Matija Paradzik setzte sich Schadko nach zehn Runden durch und sicherte sich somit den internationalen deutschen Meistertitel im Weltergewicht.

Wild ( Triathlon). Die Triathletin Theresa Wild aus Wittesheim stellt jedes Jahr aufs neue unter Beweis, dass sich Trainingsfleiß auszahlt.

Bei der Challenge Heilbronn wurde sie deutsche Meisterin über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 85 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen) in ihrer Altersklasse W25. Nur wenige Wochen später ging sie dann über die Ironman-Distanz bei der berühmten und international besetzten Challenge Roth an den Start. Sie wurde dort 39. bei den Frauen – darunter 20 Profi-Athletinnen – und Zehnte in ihrer Altersklasse. Doch auch bei den Veranstaltungen in der Region war Theresa Wild vertreten, so gewann sie etwa die Frauenwertung bei der Jedermannserie der LG Donau-Ries.

