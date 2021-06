Fußball

14.06.2021

Fußball-Trainer Johannes Hanfbauer hat einen neuen Posten

Ein erfolgreiches Debüt feierte Johannes Hanfbauer als Cheftrainer des TSV Rain II mit dem 3:1 in Mertingen. Jetzt wechselt er in die Kreisliga.

Plus Trotz makelloser Bilanz endet Johannes Hanfbauers Zeit beim TSV Rain. Eine andere Kreisliga-Mannschaft machte sich das zunutze. Das steckt hinter dem Trainerwechsel.

Von Christof Paulus

Acht Jahre oder länger in einem Verein zu bleiben, das schaffen nicht viele. Johannes Hanfbauer ist das gleich doppelt gelungen. Doch in der Sommerpause steht für ihn der erste Wechsel seit Jahren an. Die Umstände sind durchaus überraschend.

Themen folgen