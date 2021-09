Fußball

vor 10 Min.

TSV Rain verpflichtet einen Stürmer mit Zweitliga-Erfahrung

Rains Sportlicher Leiter Alexander Schroder (links) freut sich über die Verpflichtung von Dominik Widemann. Der 25-Jährige war bereits in der Zweiten Liga beim 1. FC Heidenheim am Ball.

Plus Dominik Widemann hat Erfahrung in der Zweiten und Dritten Liga gesammelt. Bereits gegen Memmingen könnte er erstmals für die Tillystädter auf dem Platz stehen.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain hat sich nach der Schließung des Transferfensters noch einmal mit einem zuletzt vereinslosen Spieler verstärkt. Abteilungsleiter Alex Schroder vermeldete am Freitagmittag, dass Dominik Widemann künftig das Trikot der Blumenstädter tragen wird. Zuletzt spielte der Offensivspieler in der Regionalliga Südwest bei Sonnenhof Großaspach. Davor war er bei den Würzburger Kickers, dem 1. FC Heidenheim und der SpVgg Unterhaching aktiv. In der Dritten Liga stand Widemann in 74 Partien auf dem Platz, erzielte dabei zehn Tore und legte sechs weitere auf. In Heidenheim kam er auf zwölf Spiele in der Zweiten Bundesliga, in denen er ein Tor erzielen konnte.

