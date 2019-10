16:29 Uhr

Gelungene Premiere in Mauren

Fast 450 Teilnehmer gehen beim Auftakt der Laufserie der LG Donau-Ries an den Start. Wer sich durchsetzt und wie das Resümee ausfällt.

Von Bianca Westphal

Erstmals in der Geschichte der beliebten Laufserie der LG Donau-Ries war der SV Mauren Ausrichter eines Jedermannslaufs. Die Strecken führten alle durch die schönen Wälder um den Eisbrunn. Der SV Mauren sorgte bereits im Vorfeld für bestens präparierte und beschilderte Strecken.

Auf den Routen sicherten über ein Dutzend Streckenposten und die freiwillige Feuerwehr wichtige Wegmarken. Sonnenschein und milde Temperaturen um 15 Grad hatten 443 Läufer motiviert, an den Start zu gehen.

Andreas Beck gewinnt den Hauptlauf

Pünktlich um 10 Uhr fiel der Startschuss für den Hauptlauf. Dann hieß es für 281 Läufer erst einmal die anspruchsvolle Steigung nach Eisbrunn zu bewältigen. Fünf Minuten später gab es den Startschuss für den Schülerlauf. Hier erreichte als erster von 127 Läufern nach schnellen 10:38 Minuten Ben Wechsler vom Geh-Punkt Weißenburg das Ziel, gefolgt von Martin Kurnoth (VSC Donauwörth) und Luis Rühl (TSV Harburg). Chiara Göttler vom TSV Harburg war nach 12:25 Minuten das schnellste Mädchen auf der knapp drei Kilometer langen Strecke, gefolgt von Annika Knaus (TSV Nördlingen) und Charlotte Härtl (LG Aichach). Die Kurzstrecke mit knapp sechs Kilometern Länge wurde von 35 Walkern und Läufern absolviert. Hier erfolgte keine Wertung.

Andreas Beck von der LG Zusam wurde Sieger des Hauptlaufs und stellte mit 34:29 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Er lobte im Ziel die Streckenvorbereitung. Das Führungsrad empfand er besonders wertvoll, so konnte er sich ganz auf seinen Lauf konzentrieren. Als Zweiter lief Benedikt Owert (TG Vikt. Augsburg) ein, gefolgt von Florian Kohlmann (Arriba Göppersdorf).

Positives Resümee

Nach 42:12 Minuten erreichte Katharina Kaufmann vom TSV Oettingen als erste Frau das Ziel. Ihr Resümee zum ersten Jedermannslauf in Mauren war durchweg positiv. Besonders gefielen ihr die gute Organisation und das ausgewogene Streckenprofil. Der zweite Platz bei den Frauen ging an Christine Lernhard vom ausrichtenden Verein SV Mauren. Mirka Sonntag (Arriba Göppersdorf) wurde dritte.

Auffälligster Läufer war sicherlich Steve Roidl von der Freiwilligen Feuerwehr Mertingen, da er den Hauptlauf in seiner kompletten, rund 30 Kilo schweren Feuerwehrausrüstung absolvierte. Die Sportler des TSV Harburg stellten die teilnehmerstärkste Mannschaft mit 50 Läufern, gefolgt vom SV Mauren (49) und VSC Donauwörth (47).

Alex Funk vom SV Mauren freute sich, alle Läufer wieder wohlbehalten im Ziel in Empfang zu nehmen. Er bedankte sich bei den rund 60 freiwilligen Helfern, ohne die der erfolgreiche Start so nicht möglich gewesen wäre. Der nächste Startschuss fällt am 10. November um 10 Uhr in Harburg zum Karablauf. Start ist am Schießhaus in der Schießhausstraße in Harburg.

Alle Ergebnisse sowie die Altersklassenwertungen stehen auf der Homepage der LG Donau-Ries unter www.lg-donau-ries.de

Themen folgen