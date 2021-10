Rainer U19 steigt in die Landesliga auf

TSV-Jugend entscheidet Finale am letzten Spieltag für sich

Erster gegen Zweiter, 180 Zuschauer, letzter Spieltag: Ein perfekteres Drehbuch für in der A-Jugend-Bezirksoberliga hätte man nicht schreiben können. So erwarteten die Rainer U-19-Junioren als Spitzenreiter die Gäste vom TSV Gersthofen. Beide Teams hatten in der Herbstrunde noch kein Spiel verloren. Und zumindest für den TSV Rain sollte dies auch nach der Partie gelten – was Meisterschaft und Aufstieg bedeutete.

Von Beginn an merkte man beiden Teams die Anspannung an. Mit zunehmender Spieldauer gelang es dem TSV Rain immer mehr, das Spiel zu ordnen und erste Torchancen zu erarbeiten. Die Gäste aus Gersthofen versuchten, ihre schnellen Sturmspitzen mit langen Bällen in die Tiefe einzusetzen. Doch die umsichtige Rainer Abwehr um Ralf Rechenauer und Niklas Bauer war stets Herr der Lage und ließ bis zur Halbzeit keinerlei nennenswerte Abschlüsse der Gäste zu. Stattdessen verwertete Obren Bjelice einen Freistoß per sehenswerter Volleyabnahme zum 1:0 für das Heimteam.

Nach der Pause schien Gersthofen noch vom Rückstand geschockt und fand kein Mittel gegen die lauf- und zweikampfstarken Tillystädter, die nun das Spiel entscheiden wollten. In der 51. Minute folgte die Belohnung: Nach schöner Vorarbeit von Justin Neukirchner war es Fabian Sauer, der im Strafraum zwei Gegner ausspielte und überlegt zum 2:0 einschob.

Es folgten mehrere Verwarnungen und eine Zeitstrafe für Gersthofen, erst in der 75. Spielminute konnten die Gäste eine erste wirklich gute Tormöglichkeit verzeichnen. Danach hatte Gersthofen nichts mehr zuzusetzen und Rain kontrollierte das Spiel bis zum Ende der Partie. Damit wird der TSV in der kommenden Spielzeit in der Landesliga Südwest antreten. (tsv)