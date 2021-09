SVE nutzt seine Chancen nicht

Eggelstetten unterliegt Riedlingen 0:1. TSV Ebermergen feiert Derbysieg

Durch ein 3:1 beim bisher formstarken TSV Harburg durfte sich der TSV Ebermergen gestern Abend als Derbysieger feiern lassen. Seinen vergebenen Möglichkeiten trauerte dagegen der SV Eggelstetten nach dem 0:1 gegen Riedlingen nach. Während Oberndorf beim FC PUZ gewann, muss der SV Genderkingen trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung weiterhin auf die ersten Saisonzähler warten.

(0:2). Die Heimelf bestimmte über weite Strecken das Spiel, vergab aber zunächst leichtfertig Chancen oder scheiterte am starken SVG-Schlussmann Kevin Louis. In der 14. Minute verwandelte Dominic Zach einen Elfmeter zum 0:1, nach einer halben Stunde überlief Benjamin Mang die Heimabwehr und schloss zum 2:0 ab. Erst im zweiten Durchgang dann auch Zählbares für die Heimelf: Nach schöner Vorarbeit von Michael Kottmair erzielte Chris Birthelmer den Anschlusstreffer (53.). Bei den nur mit elf Spielern angetretenen Gästen schwanden zunehmend die Kräfte. So traf Abwehrchef Tobias Reiser (75.) zum Ausgleich und letztendlich Kottmair zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. (ln)

(0:1). Die Gäste gewannen durch einen Sonntagsschuss aus 30 Metern am Ende glücklich mit 1:0, da die Heimmannschaft aus ihren wenigen Chancen kein Kapital schlagen konnte. In der 17. Spielminute die erste gefährliche Aktion der Heimelf, als der Gästekeeper einen Freistoß von Daniel Hurle gerade noch zur Ecke klären konnte. Besser machte es in der 20. Minute Florian Steppich, der einen Freistoß aus 30 Metern unhaltbar in den Winkel versenkte und so das „Tor des Tages“ für Riedlingen erzielte. Nach der Halbzeit hätte Michael Nothofer für die Vorentscheidung sorgen können, doch Heimkeeper Tobias Gerner parierte glänzend. Danach kam nichts mehr von den Gästen welche sich nur noch auf ihre Devensive konzentrierten. Die größte Chancen zum Ausgleich vergaben Daniel Hurle (56.) und Leonhard Neumann (89.), beide scheiterten jeweils aus kurzer Distanz an Torwart. So blieb es am Ende beim glücklichen Sieg der SpVgg. (sve)

(0:1). Das Derby gewann Ebermergen verdient und durch seine gute Effektivität. Nach 41 Minuten brachte Daniel Bayer durch einen direkt verwandelten Freistoß die Gäste in Führung. Nach Wiederanpfiff legte Fabian Göttler Andreas Falch zum 0:2 auf (55.). Einen Freistoß von Daniel Langer verwertete Nicolas Rieß zum 1:2-Anschlusstreffer (67.). Doch erneut Bayer entschied per Nachschuss zum 1:3 die Partie (89.). (tsv)

(0:0). Die erste Chance der Partie gehörte dem VfB, einen platzierten Distanzschuss von Philipp Rippl parierte Heimkeeper Tom David. Zwar boten sich dem VfB in der Folge mehr Spielanteile, doch zur Halbzeit trennten sich beide Mannschaften torlos. Nach einer knappen Stunde traf Sebastian Hieger sehenswert zur Führung für den VfB. Fabian Kretschmer erhöhte per Freistoß durch Mithilfe des Heimtorhüters zum 0:2. Andreas Mayr verkürzte noch zum 1:2 für den FC PUZ. Am Ende unter dem Strich ein verdienter Auswärtssieg für den VfB. (kh)