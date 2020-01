vor 20 Min.

Meisterschaft ist voller Erfolg

Volles Haus beim Kreis-Wettbewerb der LG Donau-Ries

137 Teilnehmer im Alter von fünf bis 15 Jahren traten bei den Landkreismeisterschaften der LG Donau-Ries an. Die hohe Anzahl an Teilnehmern stellte dabei die Verantwortlichen der Abteilung Leichtathletik des TSV Rain vor große Herausforderungen. Durch die gute Zusammenarbeit aller angetretenen Mitgliedsvereine der LG und den Gastvereinen aus dem Landkreis Augsburg und dem Bezirk Oberbayern wurde es dann ein sehr gelungener, insgesamt harmonischer Nachmittag, bei welchem neben dem Konkurrenzkampf auch der Spaß an den angebotenen Disziplinen sichtlich im Mittelpunkt stand.

Dass sich Vereine wie der TSV Wolfratshausen aus dem Münchner Umland auf den Weg nach Rain machten, belohnte die insgesamt 33 Helfer für ihre Anstrengungen. Um die Veranstaltung aufgrund der hohen Teilnehmerzahl gerade in den hohen Altersklassen nicht über Gebühr in die Länge zu ziehen, musste beim Hochsprung und beim Kugelstoßen die Anzahl der Versuche eingeschränkt werden.

Die Meisterschaften wurden wie jedes Jahr als Mehrkampf betrieben. Bei den Kindern bis zu neun Jahren wurde der Wettbewerb als Vierkampf mit 30-Meter-Sprint, Weitsprung, Wurf oder Stoßen, und einem Verfolgungsrennen über zwei bis vier Hallenrunden ausgetragen. Ab zehn Jahren war ein Fünfkampf zu absolvieren (zusätzlich Hochsprung) – wobei das Gewicht der Geräte für Wurf/Stoßen mit dem Alter höher wurde, ebenso die Zahl der Hallenrunden im Verfolgungsrennen. Dies war wie jedes Jahr spannender und lautstarker Höhepunkt des Wettkampftages. Durch die Anfeuerungsrufe der Eltern und Zuschauer angespornt lieferten sich die Kinder so manchen Zweikampf bis über die Ziellinie. Eine Athletengruppe ließ sich auch von den Betreuern nicht einfangen und lief am Ende neun statt acht Hallenrunden.

Auffälligste Athleten waren der 13-jährige Janek Lässig vom TSV Rain, mit einer Tagesbestleistung von 10,35 Meter im Kugelstoßen und Donautus Olowookere von der LG Zusam mit 1,55 Meter im Hochsprung. (dz)

In den einzelnen Jahrgängen siegten:

M15: Daniel Pfeilschifter (LG Donau-Ries) 1999 Punkte

W15 Ella Wiedemann (LG Donau-Ries) 1927 Pkt

M14 Janek Lässig (LG Donau-Ries) 2002 Pkt

W14 Luisa Gut (LG Zusam) 1932 Pkt

M13 Donautus Olowookere (LG Zusam) 2045 Pkt

W13 Florentine Toppe (TSV Wolfratshausen) 1916 Pkt

M12 Anton Eser (LG Zusam) 1643 Pkt

W12 Patrizia Olowookere (LG Zusam) 1605 Pkt

M11 Ben Mottl (TSV Neuburg)

W11 Enea Kujath (TV Geisenfeld)

M10 David Schuberth (TV Geisenfeld)

W10 Marie Sattler (TSV Meitingen

M9 Luis Hartwig (LG Donau-Ries)

W9 Anna Ossiander (LG Donau-Ries)

M8 Phoebe Kujath (TV Geisenfeld)

