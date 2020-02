21.02.2020

Monheim schafft sich ein Polster

Klarer 5:0-Sieg gegen Schwabenliga-Absteiger Aislingen. Dabei geht es nicht nur um einen Triumph, sondern auch um jeden Punkt

Beim achten Bezirksoberliga- und letzten Heimwettkampf in dieser Saison waren die Schwabenligaabsteiger des SV Aschberg Aislingen zu Gast bei der SG 1858 Monheim.

In Paarung eins standen sich die zwei besten Schützen der Bezirksoberliga gegenüber. Dies ließ ein spannendes Match erhoffen. Die Monheimerin Nadine Schwertberger begann mit einer 95er-Serie. Monika Liedl aus Aislingen konterte mit einer 94er-Serie. Danach steigerte sich Liedl und erreichte eine 99er-Serie. Schwertberger übertrumpfte diese mit einer makellosen 100er-Serie. Liedl beendete ihren Wettkampf mit 97, 98 und damit insgesamt 388 Ringen. Schwertberger hatte auf beiden Serien jeweils einen Ring mehr und holte mit 392 Ringen den ersten Einzelpunkt nach Monheim.

Auf Position drei trat der Monheimer Karel Kuba gegen den Aislinger Thomas Häusler an. Kuba startete mit Problemen in den Wettkampf. Die Zehner wollten einfach nicht fallen. Häusler hingegen hatte einen guten Start und konnte sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Auf den letzten drei Serien war Kuba wieder in gewohnter Form und beendete den Wettkampf mit 375 Ringen. Häusler hingegen konnte sein Niveau nicht halten und erreichte insgesamt 371 Ringe, sodass der zweite Einzelpunkt in Monheim blieb.

Stefan Fink auf Setzplatz fünf war wieder einmal in Top-Form und zeigte mit 378 Ringen sein Können. Sein Gegner Jürgen Bunk war besser in den Wettkampf gestartet, konnte dies jedoch nicht bis zum Schluss halten und erreichte letztendlich 375 Ringe. Somit blieb der dritte Einzelpunkt in Monheim und damit auch der Gesamtsieg.

Nachdem der Sieg sicher war, ging es darum, noch wichtige Einzelpunkte zu holen, um bei der knappen Tabellensituation ein kleines zusätzliches Polster zu haben. Den vierten Einzelpunkt sicherte sich der Monheimer Jens Christ. Mit 378 Ringen gegenüber 377 Ringen von David Grimminger war es ein knappes Ergebnis, das erst mit dem vorletzten Schuss entschieden wurde. Auf Position zwei waren Niklas Nigel und Stephan Karg immer gleichauf. Die Führung wechselte bei jedem Schuss. Nach vierzig Schuss hatten Nigel und Karg jeweils 379 Ringe. Somit musste der letzte Einzelpunkt im Stechen entschieden werden. Für Nigel war es dieses Jahr schon das dritte Stechen. Bisher beendete er immer als Sieger seinen Stechschuss. Auch diesmal ließ er nichts anbrennen und legte eine Zehn vor, der Karg nur eine Neun entgegensetzen konnte. Somit ging auch der letzte Einzelpunkt nach Monheim.

Mit diesem 5:0-Sieg sicherte sich das Monheimer Team den Verbleib in der zweithöchsten Liga Schwabens. Aislingen muss noch mindestens einen Sieg holen, um nicht als Schwabenligaabsteiger in die Bezirksliga abzurutschen. (kuba)

Tabelle Team/Einzel/Ringe

1. Baldingen 16 : 0 29 : 11 15250

2. Oettingen 10 : 6 18 : 22 15103

3. Monheim 8 : 8 23 : 17 15206

4. Eppisburg 6:10 21 : 19 15079

5. Aislingen 4 : 12 16 : 24 15150

6. Wechingen 4 : 12 13 : 27 14928

