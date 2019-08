vor 20 Min.

Rain II spielt heute in Holzkirchen

Partie wegen Stadtmauerfest verschoben

Das Stadtmauerfest in Nördlingen hat sogar Einfluss auf die Terminplanung der Fußball-Bezirksliga Nord. Da das Spiel des SV Holzkirchen gegen den TSV Rain II am Sonntag, 8. September, stattfinden würde – dem dritten Tag des Stadtmauerfestes –, wurde es auf den heutigen Mittwoch (Spielbeginn 18.15 Uhr) vorverlegt. Die einzige punktlose Mannschaft der Liga, der SV Holzkirchen, empfängt den 13. der Tabelle, der erst am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg über den FC Günzburg den ersten Saisonsieg feierte.

Dabei hatte die U23 des TSV Rain viele Chancen ungenutzt liegen lassen, konnte das Spiel aber durch einen Hattrick von Michael Krabler für sich entscheiden. 3:0 setzte sich das Team am Ende durch.

Die Rieser blicken dagegen auf eine echte Negativserie zurück. Aus fünf Spielen konnten sie noch keinen einzigen Punkt mitnehmen. Sie trafen zwar in jeder Partie, kassierten aber bereits 26 Treffer. Zu viel, um in der Bezirksliga Nord zu bestehen. (jais, dz)

Themen Folgen