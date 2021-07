TSV Rain gegen Buchbach: Gutes Gefühl trotz roter Laterne

Der TSV Rain tritt in Buchbach an. Nach drei Niederlagen zu Beginn ist der kommende Gegner keiner der Großen in der Liga - aber etabliert. Wo Rains Trainer Stärken und Chancen sieht.

Wenn es nach den Anhängern des TSV Rain geht, beginnt an diesem Wochenende die Saison für die Regionalliga-Mannschaft erst so richtig. Nach drei äußerst schweren Auftaktpartien gegen die Top-Teams aus Bayreuth, Schweinfurt und Aschaffenburg tritt das Team heute um 19 Uhr beim TSV Buchbach an. „Das wird ein ganz anderes Spiel als bisher“, sagt Rains Trainer Dominik Haußner. Die Marktgemeinde mit rund 3000 Einwohnern aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf hat einen deutlich weniger klangvollen Namen als die ersten Gegner, ihre Mannschaft ist zudem weniger prominent besetzt. Grund zum Leichtsinn gibt es in Rain dennoch nicht: Buchbach zählt zu den Etablierten der Regionalliga.

„Dass die Mannschaft kämpferisch und läuferisch stark ist, das ist bekannt“, sagt Haußner. Er erwarte zwar nicht, dass Buchbach den Ball derart stark laufen lassen könne, wie dies die ersten drei Gegner taten. Dafür überzeuge das Team, indem es seinen Gegner bereits früh unter Druck setze – eine Eigenschaft, mit der auch der TSV Rain beim vergangenen Spiel gegen Aschaffenburg immer wieder zu gefallen wusste. Profitieren konnten die Tillystädter aus den daraus resultierenden Ballgewinnen jedoch nicht.

TSV Buchbach - TSV Rain: Offene Partie in der Regionalliga Bayern

Im Passspiel nach den gewonnenen Zweikämpfen sei das Team noch „gelegentlich zu ungenau“, erklärt Haußner. „Unserem Spiel würde es guttun, wenn wir solche Situationen häufiger in Offensivaktionen ummünzen könnten.“ Wenn es um die taktische Ausrichtung seiner Mannschaft geht, will Haußner sicht nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Klar ist: Rain will defensiv stabil stehen, auswärts auch gegen den auf dem Papier bisher leichtesten Gegner kein zu hohes Risiko gehen.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen hatte Rain im vergangenen Oktober auswärts mit 1:0 gewonnen. Haußner hofft deshalb in der Mannschaft auf ein „gutes Gefühl“, obwohl sie nach drei Spielen Letzter ist. Offen ist noch, ob Co-Spielertrainer Johannes Müller nach seinem Ausfall gegen Aschaffenburg in die Mannschaft zurückkehrt. Auch hinter Stürmer Maximilian Käser steht noch ein Fragezeichen. Verfolgen kann man die Partie auch im Online-Stream bei Sporttotal.

Vorläufiger Kader TSV Rain: Schmidt, Schmitt, Bauer, Gerlspeck, Königsdorfer, Schröder, Triebel, Bär, Bobinger, Bischofberger, Ekin, Knötzinger, J. Müller, S. Müller, Abou-Khalil, Cosic, Greppmeir, Härtel, Käser