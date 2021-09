Polo in Tagmersheim

Turnier steigt am Wochenende

Am kommenden Wochenende findet in Tagmersheim das traditionelle Polo-Turnier statt. Beim Oktoberfest-Cup spielen Akteure aus Europa und Argentinien an zwei Tagen um den Sieg. Die Veranstalter des Schloss’ Tagmersheim bewerben den Sport als „den wohl gefährlichsten der Welt“. Interessierte werden gebeten, die Spielzeiten der Webseite tagmersheim-polo.com zu entnehmen, da diese sich wetterbedingt kurzfristig ändern können. Der Eintritt ist kostenlos, vorläufiger Beginn ist am Samstag um 12 Uhr. (dz)