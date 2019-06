19:08 Uhr

SFG-Pilot Stefan Langer ist Deutscher Meister

Stefan Langer, Pilot bei der Segelfluggruppe Donauwörth-Monheim, wurde in Zwickau Deutscher Segelflugmeister. Gegen 43 Konkurrenten in der Clubklasse setzte er sich durch.

Der Pilot der SFG Donauwörth-Monheim qualifiziert sich zudem für die Weltmeisterschaft.

Von Helge Zembold

Stefan Langer von der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim hat bei der Deutschen Segelflug-Meisterschaft in Zwickau gewonnen. Langer trat gegen 43 Piloten in der Clubklasse an – in dieser Klasse starten Piloten mit älteren Segelflugzeugen mit einer Spannweite von 15 Metern. Für den 26-Jährigen war es der erste Wettbewerb als „Senior“, so werden Wettbewerbspiloten über 25 genannt.

Zu den Teilnehmern des Wettbewerbs gehörte die Crème de la Crème des deutschen Segelflugsports, unter anderem der Bundestrainer und Nationalmannschaftspiloten. Zu denen darf sich Langer ab jetzt auch zählen, denn er qualifizierte sich für den Bundeskader – und für die Segelflug-WM im kommenden Jahr in Frankreich.

Lesen Sie auch: Stefan Langer knackt den Rekord

Stefan Langer startet mäßig und holt sich dann einen Tagessieg

Sieben Wertungstage lang lieferte sich Langer mit seinen Konkurrenten spannende Rennen am Himmel über Sachsen und den angrenzenden Bundesländern. Von der Wettbewerbsleitung vorgegebene Flugstrecken zwischen 200 und 400 Kilometern galt es, möglichst schnell nur unter Ausnutzung von thermischen Aufwinden zurückzulegen. Zu Beginn hatte Langer jedoch noch so seine Schwierigkeiten: „Am ersten Tag hat kein Pilot mehr den Zielflugplatz Zwickau erreicht, alle mussten auf Wiesen und Feldern außenlanden, weil keine Thermik mehr zu finden war“, sagt der junge „Senior“. „Am zweiten Flugtag habe ich dann 15 Minuten Flugzeit auf die anderen Piloten verloren, weil meine Höhe im Endanflug auf Zwickau zu gering war.“ Am dritten Flugtag jedoch gelang Langer der Tagessieg: „Damit habe ich mich auf Platz eins in der Gesamtwertung gesetzt. Da ich fast an allen weiteren Tagen konstant gut geflogen bin, konnte ich mich an der Spitze halten“, berichtet der Gachenbacher (Kreis Schrobenhausen). Sogar Tagesplatz 19 am vorletzten Flugtag konnte der Führung nichts anhaben.

Ebenfalls in Zwickau in der Clubklasse startete SFG-Pilot Robin Neumann, der es als DM-Debütant ins Mittelfeld schaffte. Peer Zitzmann erreichte in der Standardklasse Rang 31.

David Bauder gewinnt Silbermedaille bei Hahnweide-Wettbewerb

Zeitgleich mit seinem Vereinskollegen kämpfte auch SFG-Pilot David Bauder auf einem Wettbewerb um den Titel. Der Donauwörther startete beim Internationalen Hahnweide-Wettbewerb nahe Stuttgart. Mit 101 Teilnehmern ist er einer der größten Segelflug-Wettbewerbe weltweit. Nach sechs Wertungstagen errang der Luftsportler in der 15-Meter-Klasse die Silbermedaille. Platz eins wäre drin gewesen, doch Bauder kassierte am ersten Flugtag einige Strafpunkte, sodass er seinem Teampartner Steffen Schwarzer aus Aalen den Vortritt lassen musste.

In der 18-Meter-Klasse erreichte SFG-Urgestein Walter Sinn den 23. Platz.

Themen Folgen