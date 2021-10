Anders, aber deswegen nicht unbedeutend

In Donaumünster findet eine „Kleine Sebastianifeier“ statt. Wer dabei geehrt wird

In der Kirche Mariä Himmelfahrt in Donaumünster hat zu Ehren des heiligen Sebastian die „Kleine Sebastianifeier“ stattgefunden. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim und Bürgermeister Karl Malz, zelebriert von Pfarrer Karl Hagenauer und Diakon Oliver Stutzky. Gemeinsam zogen die Standarten von Gau und Bezirk und die Ehrengäste zusammen mit den Schützinnen und Schützen in die Kirche ein.

Nach dem Gottesdienst machte man sich auf den Weg zur Gaststätte Zur Grenz. Dort begrüßte Gauschützenmeisterin Rita Schnell die Anwesenden. Die stellvertretende Landrätin Claudia Marb stellte im Grußwort das Miteinander der Schützen in den Vordergrund, das jetzt nach langer Zeit wieder stattfinden kann. Tapfheims Bürgermeister Karl Malz bemerkte, dass fünf Schützenvereine des Gaues in der Gemeinde aktiv sind und erfreulicherweise unter den zu Ehrenden auch ein Kandidat aus Tapfheim ist. Präsident Karl Schnell ging auf die verschiedenen Lokalitäten der Sebastianifeiern ein, die sich mehrmals geändert haben.

Den Festakt begann die Gauschützenmeisterin mit der Historie der Sebastianitaler, die 1929 neu geschaffen wurden und heute noch die ursprüngliche Form haben. Die Vergabe der zehn Ehrungen wurde feierlich umrahmt.

Den Sebastianiorden in Groß-Gold erhielten Anton Harlacher (Berg), Karl Hafner (Feldheim) Adolf Hurler (Gunzenheim), Franz Klein, (Monheim), Hildegard Königer (Rain), Eckhard Pietsch (Rögling), Anton Weißenburger, (Tapfheim), Andreas Laber (Wemding), Helmut Meyer (Schützengau-Donau-Ries) und posthum Ulrich Förster (Bergstetten).

Nach Abschluss des Festakts danke Gauschützenmeisterin Rita Schnell allen, „die mitgeholfen haben die ,Kleine Sebastianifeier‘ gelingen zu lassen“. (dz)