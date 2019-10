vor 35 Min.

TSV Bäumenheim auf Mission Ligaverbleib

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga tritt das Männerteam mit verändertem Kader an und hat ein klares Ziel. Damen mit neuem Trainer.

Von Harald Hämmerlein

Für die Handballabteilung des TSV Bäumenheim beginnt am kommenden Wochenende die Hallenrunde 2019/2020. Neben den Damen und Herren konnte Abteilungsleiter Andreas Biehle wieder zwei Jugendmannschaften für den Spielbetrieb melden.

Wie im vergangenen Jahr absolviert die E-Jugend zunächst die ersten Spieltage als Qualifikationsrunde. Verantwortlich für die E-Jugend ist Leander Strickner, dem mehrere Betreuer zur Seite stehen. Seit Jahren gibt es im Jugendbereich die Zusammenarbeit zwischen dem TSV Bäumenheim und dem VSC Donauwörth. In diesem Jahr tritt die weibliche D-Jugend als TSV Bäumenheim an, die männliche D-Jugend spielt als VSC Donauwörth. Die Mädchen werden von Stefan Schiele trainiert, die Buben von Maria Braun.

Zoran Stavreski trainiert die Damen des TSV Bäumenheim

Unter einem neuen Trainer gehen die Bäumenheimer Damen in die neue Saison. Nachdem sich der Trainer der vergangenen Saison, Roland Kratzer, dem Landesliga-Damenteam der HG Ingolstadt angeschlossen hat, musste ein Nachfolger gefunden werden. Auf die Trainersuche hin meldete sich beim TSV Zoran Stavreski. Nach einem Treffen in der Schmutterhalle mit Probetraining zeigte sich schnell, dass die Chemie zwischen dem 41-jährigen Stavreski und der Mannschaft stimmt.

Der neue Trainer war zuletzt im Damenbereich beim HB Ludwigsburg (Landesliga) und der HSG Pforzheim (3. Liga) engagiert. Die TSV-Damen hoffen, dass sie unter dem neuen Trainer in der Bezirksklasse erfolgreich in die Saison gehen.

Herrenteam steht von Beginn an mit dem Rücken zur Wand

Der Trainer der TSV-Herren heißt weiterhin Markus Bügelsteiber, der im Frühjahr das Amt von René Schnitzlein übernommen hat. Nach dem Aufstieg steht der TSV Bäumenheim in der Bezirksliga vor einer großen Herausforderung. Die Mannschaft präsentiert sich in einer anderen Aufstellung. Im Sommer hat Kreisläufer Yannik Scherer den TSV in Richtung Gersthofen verlassen, Spielmacher Jago Heinisch wird zumindest in der Vorrunde wegen eines dreimonatigen Auslandsaufenthalts fehlen. Die junge TSV-Mannschaft wird vom ersten Spieltag an mit dem Rücken zur Wand stehen. Markus Bügelsteiber hat mit seinen Spielern eine intensive Vorbereitung durchgezogen, mehrere Trainingsspiele absolviert und so die Form seiner Truppe getestet. Jetzt sind die Spieler dran, die ab Samstag Punkte für den Klassenerhalt sammeln müssen.

