Tennisspieler aus Donauwörth ist Sportler des Jahres

Eigentlich ist der mehrmalige Kreismeister Ben Sömek nur durch Zufall zum Tennis gekommen. Nun wurde er zum DZ-Sportler des Jahres 2018 gewählt

Von Alexander Millauer

Ben Sömeks Tennis-Karriere beginnt mit dem Hausbau seiner Eltern. Vom Fenster aus konnte der Bub die drei Plätze des TC Kühlenthal sehen. Zu der Zeit spielte Fußball bei ihm eigentlich noch die größte Rolle – doch schon bald stattet der junge Ben Sömek dem Tennisclub einen Besuch ab. Die Ballmaschine wird in sportlicher Hinsicht sein bester Freund. Fast jeden Tag nach der Schule schlägt er die von ihr kommenden Bälle zurück. An ihr verbessert er seine Technik – so wie er es bei seinen Tennis-Idolen Boris Becker oder André Agassi im Fernsehen sieht.

Knapp zwei Jahrzehnte später ist Ben Sömek mehrmaliger Kreismeister. Und nun ist er zum DZ-Sportler des Jahres 2018 gewählt worden. Damit gerechnet habe er nicht, er freue sich jedoch sehr. Vor allem über den schönen neuen Pokal für den Sportler des Jahres. Durch Fleiß und viel Bemühen habe er sich stetig verbessert, sagt Sömek. Und das obwohl er in Kühlenthal der einzige Jugendliche gewesen sei, erinnert er sich.

Sömek: „Da liegen Welten zischen Bayernliga und Landesliga“

Mit 24 Jahren wechselt Sömek schließlich zum TC Bäumenheim. Hier spielt er seine ersten Turniere. Weg von der Ballmaschine, rauf auf den Platz. Erstmals bekommt er hier auch einen Trainer zur Seite gestellt, der ihm den nötigen Feinschliff beibringt. Seit drei Jahren spielt Sömek nun beim TC Donauwörth.

Im Laufe seiner Tennis-Karriere hat der nun 35-Jährige einige Erfolge gefeiert. Einer ist ihm besonders hängen geblieben: Als er im Doppel in der Bayernliga mit einem Partner bei den Herren über 30 Jahren gegen den Trainingspartner eines ehemaligen Tennisprofi und dessen Partner gewinnt. „Das hat sehr viel Spaß gemacht und es war ein Tag, an dem wirklich alles funktioniert hat “, erinnert sich Sömek lächelnd. Auch die Erfahrung in der Bayernliga zu spielen, habe ihn in seiner Spielweise weit gebracht. „Da liegen einfach Welten zwischen der Bayernliga und der Landesliga“, erklärt er.

Erfolge sind für Ben Sömek nur noch Bonus

Warum der Tennissport in Deutschland aber nicht annähernd so beliebt ist wie König Fußball? Sömek vermutet, dass schlicht die Vorbilder fehlen. Als Sömek von seinem Zimmer aus auf den Tennisplatz blickte, lief in fast jedem Haus Wimbledon. Boris Becker war der neue Liebling der Deutschen. Zwar können Alexander Zverev und Angelique Kerber einige Erfolge verbuchen, doch in der öffentlichen Wahrnehmung seien sie zu wenig präsent, moniert Sömek.

Selbst kann er sich aber momentan nicht vorstellen, als Trainer zu arbeiten – das liegt vor allem an seiner Schichtarbeit. „Ich brauche Tennis momentan, um zu entspannen.“ Besondere Ziele setzt sich Sömek nicht mehr. Er spielt, weil ihm der Sport gefällt. Alles andere – Erfolge bei Kreismeisterschaften, Punktesiege – sei nur noch Bonus.

