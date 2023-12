Siegesserie der Floorballer geht weiter

Gegen Puchheim gelingt der SG Nordheim/Augsburg ein hart erkämpftes 8:2. Nach der Winterpause stehen die wirklich wichtigen Duelle an.

Der erste Heimspieltag der Liga für die SG Nordheim/Augsburg in Donauwörth hat den Zuschauerinnen und Zuschauern einen langen, von Strafen geprägten Kampf zwischen den Gastgebern und den Gästen aus Puchheim beschert. Am Ende aber setzten sich die Hausherren klar mit 8:2 durch und setzten ihre Serie fort.

Im ersten Drittel taten sich die Gastgeber aus Nordheim und Augsburg schwer, ehe erst in der 11. Minute Oliver Beer den Ball zum 1:0 im Tor versenkte. Die Führung konnte die SG jedoch nicht in die Pause bringen, da Fabian Vogt noch in der 18. Minute der Ausgleich gelang. Im zweiten Drittel war es ein Powerplay-Tor von Knaus (24.), welches die SG wieder in Führung brachte. Bei numerisch gleicher Stärke legten Marek Sedelmeier (26.) und Michael Holzinger (27.) gleich zum 4:1 nach. Ein Geschenk der SG ließ Puchheim durch ein Tor von Maximilian Hager nochmals herankommen auf ein 4:2. Eine doppelte Überzahl konnte jedoch Peter Kechele bereits nach 13 Sekunden zum 5:2 verwerten, womit es auch in die zweite Drittelpause ging. „Dass wir diesmal unsere Möglichkeiten in Überzahl nutzen, hatten wir uns so vorgenommen“, erklärte SG-Trainer Armin Sedelmeier nach diesen Überzahltoren.

Im letzten Drittel legen die Nordheimer noch einmal nach

Die SG konnte es jedoch nicht nur in Überzahl, sondern auch in Unterzahl. Dies zeigte Jonas Knaus nach einer Strafe für Elias Stecker, indem er per Shorthander zum 6:2 traf (48.). Ein weiteres Tor von Knaus (53.) und ein Treffer von Phillip Hofer (57.) besiegelten den 8:2-Heimerfolg der SG. „Die nächsten beiden Gegner heißen München und Kaufering, unsere direkten Konkurrenten in der Tabelle“, sieht Trainer Sedelmeier nach der Winterpause eine heiße Saisonphase auf die Regionalliga zukommen. (AZ)

SG Nordheim/Augsburg: Oliver Beer, Marie Graf, Jan-Niklas Herz, Phillip Hofer, Michael Holzinger, Peter Kechele (Kapitän), Jonas Knaus, Marius Merz, Felix Schröppel (Torwart), Marek Sedelmeier, Elias Stecker