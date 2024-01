Beim SC Tapfheim tut sich etwas

Benjamin Jall wird sportlicher Leiter der SCT-Fußballer. Der neue Coach Stefan Fischer soll nächste Saison das große Potenzial der Mannschaft ausschöpfen.

Der SC Tapfheim stellt die Weichen für die nächsten Jahre und setzt Benjamin Jall, einen Kenner des Vereins, als sportlichen Leiter für die Abteilung Fußball ein. Die bisherige Abteilungsleitung mit Andreas Wiedenmann, Matthias Wiedenmann und Tobias Krischke bekommt somit Unterstützung. Alle drei bleiben dem SC Tapfheim in der bisherigen Funktion als Abteilungsleiter Fußball erhalten und gestalten gemeinsam mit Benjamin Jall die Zukunft der Fußballabteilung.

In seiner ersten Amtshandlung hat Jall mit Stefan Fischer einen Trainer für die nächste Saison verpflichtet. „Ich kenne Stefan schon seit meiner eigenen aktiven Laufbahn und freue mich, mit ihm einen erfahrenen Trainer verpflichten zu können“, sagt Jall. Fischer sei ein Kenner der Szene hier in der Region und habe schon in allen seiner Trainerstationen (Holzkirchen, Oberndorf, Mündling und Reimlingen) bewiesen, dass er junge Spieler entwickeln könne. „Das war unser wichtigstes Kriterium bei der Suche nach einem neuen Trainer. Unsere junge Mannschaft hat ein Riesen-Potenzial und benötigt jemanden, der sie unterstützt, dieses auch abzurufen. Mit Stefan haben wir dafür genau den richtigen Typen gefunden und sind sehr stolz darauf, dass er sich uns anschließt“, so der neue sportliche Leiter.

Zengerle wechselt von Höchstädt nach Tapfheim als spielender Co-Trainer

Unterstützung bekommt Stefan Fischer von Marcel Zengerle als spielendem Co-Trainer. Zengerle spielt aktuell für den SSV Höchstädt in der Kreisliga Nord und schließt sich ebenso wie Fischer ab der neuen Saison dem SC Tapfheim an. Mit 25 Jahren ist Zengerle ein gestandener Spieler, der die junge Mannschaft auf dem Platz führen soll. Da sich beide sehr gut kennen, sehe Jall dies als ideale Kombination, um in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein.

Benjamin Jall selbst ist aktuell noch als Interimstrainer bis zum Saisonende aktiv und möchte mit dem neuen Trainerduo am liebsten in der Kreisklasse agieren. „Wir stehen aktuell auf Platz eins der A-Klasse und möchten diesen Platz bis zum Schluss verteidigen. Unser Kader ist gut, wir sind breit aufgestellt und wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Was am Schluss herauskommt, werden wir sehen“, so Jall. (AZ)