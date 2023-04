Fußball

Der SV Wörnitzstein-Berg jubelt erneut

Plus Der SVW siegt 3:0 in Affing. Dabei profitiert der Tabellenvierte auch vom Pech der Gastgeber.

Der SV Wörnitzstein-Berg schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Auch das vierte Fußball-Bezirksliga-Spiel in Folge konnte das Team für sich entscheiden, am Ende stand ein 3:0-Erfolg. Breits in der Vorwoche hatte der SVW in Maihingen gewonnen. Bitter dagegen für die diesmal gastgebenden Affinger. „Wir machen ein gutes Spiel und liegen trotzdem 0:2 zurück“, stellte Affings gesperrter Spielertrainer Tobias Jorsch in der Halbzeitpause fest. Da wusste der Coach noch nicht, dass es noch bitterer kommen sollte.

Affing übernahm, anders als es die Tabellensituation erahnen lässt (Vierter gegen Vorletzter), von Anfang an das Kommando. Immer wieder spielten die Hausherren über oder durch die Wörnitzsteiner Viererkette. Und das durchaus mit Erfolg. Sascha Meyer und Niklas Neumeir tauchten gefährlich im Strafraum auf, doch die Abschlüsse des FCA waren einfach zu harmlos. Und wie so oft verteilten die Affinger dann Geschenke. Völlig unbedrängt spielte Maximilian Lipp einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Axel Rehm. Benedikt Hoser ging dazwischen, umkurvte Rehm und schob ins leere Tor ein.

