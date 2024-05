Fußball

vor 48 Min.

Der TSV Monheim bejubelt die Meisterschaft

Plus Kreisklasse Nord 1: Nach dem 3:0 gegen D.L.P. ist den Jurastädtern der Titel nicht mehr zu nehmen. Duell um den Abstiegs-Relegationsplatz am letzten Spieltag.

Bereits am vorletzten Spieltag hat der TSV Monheim die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord I unter Dach Fach gebracht. Mit 3:0 siegten die Jurastädter beim Sportclub D.L.P. und steigen damit direkt in die Kreisliga Nord auf. Damit steht der SV Mauren, der gegen Mönchsdeggingen mit 2:1 gewann, als Tabellenzweiter und Teilnehmer an der Relegation fest. Spannend wird es nochmals am Tabellenende, denn Schlusslicht Unterringingen konnte nach dem 6:3-Erfolg gegen Megesheim nach Punkten mit dem Vorletzten Wolferstadt/Wemding II gleichziehen, der mit 2:5 in Bissingen unterlag. Somit entscheidet sich am letzten Spieltag im direkten Duell in Wolferstadt, wer von den beiden die Relegation bestreiten darf und wer direkt in die A-Klasse absteigen muss.

Sportclub D.L.P. – TSV Monheim 0:3 (0:2). Der Favorit ging früh in Führung, als Luca Keppler einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte (2.). Gegenüber sorgten David Straßners Kopfball (17.) und Pascal Heinze nach guter Kombination (25.) für Gefahr. Nico Lutz konnte zwar gegen Monheims Timo Kotter auf der Linie klären (18.), doch nach einem langen Ball legte Kotter quer und Leon Kaspar schob zum 0:2 ein (27.). Nach dem Wechsel zeigte sich die Heimelf spielerisch überlegen, konnte jedoch kein Kapital daraus schlagen. Heim-Tormann Fabian Heinze parierte stark gegen Keppler (60.), gegenüber nutzten David Straßner (70.) und Yannik Hänlein (71.) ihre Chancen nicht. Für die endgültige Entscheidung sorgte Timo Kotter, der einen weiten Freistoß per Kopf zum 0:3 über die Linie drückte (72.). Der Ehrentreffer blieb den Platzherren verwehrt, als Georg Relovskys Schuss noch von der Linie gekratzt wurde (85.). Zuschauer: 200. (aku)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .