Die Kellerkinder der Kreisliga Nord begehren auf

Überraschungen in der Kreisliga Nord: Wemding schlägt Buchdorf und Donaumünster siegt gegen Tabellenführer Holzkirchen.

Ein paar faustdicke Überraschungen hat es am vergangenen Spieltag in der Fußball-Kreisliga Nord gegeben. Teams aus dem Tabellenkeller nutzten schwache Tage der Favoriten eiskalt aus. So gewann Donaumünster sensationell gegen Ligaprimus Holzkirchen. Dessen Vorsprung ist allerdings so groß, dass der Patzer tabellarisch keine große Rolle spielt. Auch Wemding zeigte, dass es sehr wohl gewinnen kann beim 3:0 gegen Buchdorf. Auch Mertingen und Riedlingen punkteten.

TSV Wemding – SG FSV Buchdorf/Daiting 3:0 (0:0). Die Heimelf verdiente sich am Ende den Erfolg durch eine engagierte und kämpferische Leistung. Der TSV legte sofort mutig los, die erste Gelegenheit bot sich jedoch der SG: Richard Eidner verzog freistehend (6.). Nach einer Viertelstunde ein kapitaler Patzer der Gäste-Abwehr, doch Daniel Haller konnte diese Möglichkeit nicht nutzen. Die Gastgeber störten den Favoriten früh, wenn dieser aber mal in Tornähe kam, wurde es prompt gefährlich – wie bei einem Kopfball von Szilard Süveges, den TSV-Keeper Marco di Candia parierte (32.). Auf der Gegenseite folgte der spektakuläre Höhepunkt der ersten Hälfte: Sandro Morenas Direktabnahme aus 20 Metern klatschte ans Kreuzeck. Kurz vor der Pause forderten die heimischen Fans vehement Elfmeter – allerdings erfolglos, wie im zweiten Durchgang auch die Gäste.

Direkt nach Wiederbeginn fiel das 1:0, als Manuel Fensterer nach einer Ecke aus kurzer Distanz abstaubte. Bemerkenswert dabei: Der Schiedsrichter hatte auf Abstoß entschieden. Nur die Fairness eines Buchdorfer Verteidigers, der zugab, noch am Ball gewesen zu sein, führte zur Ecke. Die Führung gab dem TSV Auftrieb. Nach einer schönen Einzelleistung von Max Dinkelmeier scheiterte Florian Veit an SG-Schlussmann Michael Schäftner, der etwas später auch gegen Dinkelmeier rettete. Einen Konter schloss Cedric Schweiger nach gut einer Stunde mit dem 2:0 ab. Die Entscheidung war ein Freistoß von Spielertrainer Chris Luderschmid aus spitzem Winkel, den Torhüter Schäftner nur noch ins eigene Gehäuse lenken konnte (75.). In der Schlussphase dieser munteren Partie hatte beide Teams noch gute Chancen. (unf)

Der SV Donaumünster-Erlingshofen muss bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern

SV Donaumünster-Erlingshofen – SV Holzkirchen 3:2 (2:2). Die Überraschung des Spieltags gelang Donaumünster mit einem 3:2-Sieg gegen den Tabellenführer Holzkirchen. Der SVDE bleibt damit in diesem Jahr ungeschlagen. Von Beginn an entwickelte sich ein offenes Spiel mit einem Chancenplus des Tabellenführers. Nach einem weiten Pass auf Marco Ritter wurde dieser im Strafraum zu Fall gebracht. Jürgen Sorg verwandelte in der den Elfmeter zur 1:0-Führung der Hausherren (32.). Bereits drei Minuten später erzielten die Gäste den Ausgleich. Ein harmloser Schuss von Philipp Buser fand den Weg ins Tor. Kurz darauf ging Holzkirchen in Führung. Nach einer Ecke von Joshua Zwickel konnte Micha Köhnlein ungehindert ins Tor köpfen. Danach versäumten es die Gäste aus dem Ries, den Vorsprung auszubauen. Mit dem Halbzeitpfiff köpfte Florian Scheiber nach einer Ecke Sorgs zum verdienten 2:2. In der 51. Minute erhielt Stefan Neuwirt nach einer Notbremse an Sorg kurz vor dem Strafraum die Rote Karte. Es dauerte bis zu 68. Minute, ehe Sorg nach herrlicher Flanke von Laurin Bumberger das 3:2 erzielte. Donaumünster versäumte es dann, die Führung auszubauen, und musste bis zum Schluss zittern. (svde)

Sven Rotzer trifft per Elfmeter für den FC Mertingen

TSV Möttingen – FC Mertingen 1:3 (0:1). In der ausgeglichenen, aber intensiven Partie köpfte Maik Stach nach einer Ecke am kurzen Pfosten bereits nach einer Viertelstunde die Gästeführung heraus. Danach traf Tobias Mauch noch den Pfosten des Heimtores, bevor eine erste TSV-Flanke von Markus Schneele ebenfalls nur am Pfosten landete. Auch zwei Weitschüsse fanden in keines der beiden Tore.

Nach dem Wechsel kam die Heimelf besser ins Spiel, doch ein Schuss von Toni Hagel wurde noch abgefälscht und Schäbles Kopfball hielt der Gästekeeper. Erst gegen den Ausgleich von Daniel Weinmann aus 14 Metern hatte Poppe dann keine Chance. Danach scheiterte Robin Schindler am Keeper und köpfte auch knapp am Tor vorbei. Besser machte es Vinzenz Wagner, der einen Mauch-Freistoß mit dem Hinterkopf zur erneuten FCM-Führung verwertete. Einen umstrittenen Strafstoß nutzte am Ende schließlich Sven Rotzer zum Endstand. (AZ)

TSV Hainsfarth – SpVgg Riedlingen 3:3 (1:2). In dem turbulenten Spiel hätte Luca Stropek bereits mehrmals die Führung für die Heimelf herausschießen können, die dann Johannes Vogel nach erstem Konter überlegt für die Gäste gelang. Dennoch griff die Heimelf weiter an und nach toller Vorlage von Nico Hensolt glich Luca Stropek aus. Doch auch die Gäste blieben bissig und konnten noch vor der Pause wieder durch Vogel in Führung gehen. Anzenhofer hätte sogar noch eins drauflegen können. Die Heimelf bemühte sich auch nach dem Wechsel, aber zunächst trafen wieder nur die Gäste durch Limbecks Bananenflanke. Hainsfarth warf nun alles nach vorn und Dennis Schröppel gelang nach Ecke der Anschluss. Und in der letzten Aktion konnte Nico Hensolt per Freistoß sogar noch ausgleichen. (AZ)