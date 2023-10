Fußball

Effiziente Harburger feiern verdienten Auswärtssieg in Laub

Nach frühem Rückstand drehte der TSV Harburg (in Grün) die Partie in Laub und gewann noch mit 4:1.

Plus Der TSV Harburg erzielt nach Rückstand einen 4:1-Erfolg beim Lauber SV. Das Spitzenspiel der Kreisklasse Nord 1 zwischen Mönchsdeggingen und Mauren endet mit 2:2.

Nach einem 2:2 beim Tabellendritten Mönchsdeggingen bleibt der SV Mauren weiterhin ungeschlagen und führt auch nach dem 12. Spieltag die Tabelle der Fußball-Kreisklasse Nord 1 an. Am Tabellenende verlieren Unterringingen (0:6 beim SV Megesheim) und die SG Wolferstadt/Wemding II weiter an Boden, während sich der Zwölfte aus Bissingen mit einem 4:2-Sieg beim Schlusslicht Luft verschaffen konnte. Das Heimspiel des TSV Monheim gegen den Sportclub D.L.P. wurde wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt.

SpVgg Minderoffingen – SG Flotzheim/Fünfstetten 3:2 (2:1). In der ersten Halbzeit stellte die Heimelf das aktivere Team und ging durch Bernd Wolfs schöne Einzelleistung mit 1:0 in Führung. Gegenüber hatte Michael Sebald Pech, als er an den Pfosten köpfte (25.). Gästekeeper Scharr parierte gut gegen Tunali (30.) und gegen Adrian Stimpfle, doch war er machtlos, als Tamer Tunali zum 2:0 abstaubte (34.). Wenig später brachte Jonas Roßkopf die Gäste wieder heran, als er einen schönen Spielzug zum 2:1 abschloss (37.). Nach dem Wechsel verflachte die bis dahin flotte Partie ein wenig. Mit einer gelungenen Einzelaktion erhöhte Bernd Wolf auf 3:1 (70.), doch David Maier hielt Flotzheim nach einem 16-Meter-Schuss zum 3:2 im Spiel (75.). Eine Punkteteilung wäre durchaus gerecht gewesen, denn Michael Sebald traf erneut nur das Aluminium (77.). So brachte die SpVgg den knappen Sieg clever über die Zeit. Zuschauer: 100. (aku)

