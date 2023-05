Ein positives Fazit und drei Neuzugänge beim TSV Rain

Beim TSV Rain zieht man Bilanz – und plant für die neue Spielzeit in der Bayernliga. Zur ersten Mannschaft des Vereins wechseln auch zwei Spieler eines anderen Landkreis-Clubs.

Die 0:7-Pleite gegen die Würzburger Kickers interessierte nach Abpfiff in Rain nicht mehr übermäßig am letzten Spieltag der Regionalliga Bayern, zumal die Hausherren bereits als Absteiger feststanden.

Für mehr Aufregung unter den Zuschauern sorgte der Spielstand in Dortmund, der wieder Hoffnung auf den Meistertitel der Fußball-Bundesliga bei den Bayern-Fans keimen ließ. Während am Rande des Spielfeldes die frohe Kunde angesichts des Dortmunder Rückstandes verbreitet wurde, lief TSV-Trainer Maximilian Käser langsam zum letzten Mal über den Rasen des Georg-Weber-Stadions und ließ die vergangene Rückrunde Revue passieren. „Es war stressig, viel Arbeit und dann das ganze drumherum... .“ Dennoch befand er: „Eine gute erste Erfahrung.“

Werte, die wichtiger sind als Fußball

Der 29-Jährige hatte die Mannschaft zur Frühjahrsrunde übernommen, nachdem Trainer, Co-Trainer und Kapitän nach internen Streitigkeiten den Verein verlassen hatten. Ohne Co-Trainer und mit vielen Verletzten mussten er und seine Mannschaft den Rest der Saison bestreiten. Etwas Positives trotz des Abstieges in die Bayernliga konnte auch Abwehrspieler Jannik Schuster der Saison abgewinnen: „Jeder einzelne von uns hat Charakter gezeigt. Wie es alle durchgezogen haben und ins Training gekommen sind, nachdem das passiert ist... so was habe ich noch nicht erlebt, das war einzigartig. Das sind Werte, die wichtiger sind als Fußball“, lobte er seine Teamkollegen. Dass die Mannschaft auch hohe Niederlagen kassieren würde, sei zu erwarten gewesen. „Aber es gab auch schöne Momente, wie gegen Augsburg oder Bayern II“, erinnert er sich an die Punktgewinne des Teams. „Wir hatten eine gute Ausgangsposition im Winter. Doch unter diesen Umständen konnten wir gar nicht mehr auf hundert Prozent kommen“, versucht er ein Stück weit die überschaubare Bilanz der Frühjahrsrunde zu erklären.

Drei Spieler wechseln vom TSV Nördlingen zum TSV Rain

Während die Saison 2022/23 bereits vor zwei Wochen abgehakt werden konnte, als der Abstieg auch rechnerisch feststand, laufen die Planungen für die neue Spielzeit weiterhin auf Hochtouren. Wie berichtet wird Tjark Dannemann, bislang für die zweite Mannschaft verantwortlich, das Traineramt der ersten übernehmen. Nun hat der TSV Rain auch weitere Neuzugänge bekannt gegeben. Etienne Perfetto, ein talentierter 22-jähriger Offensivspieler, wechselt vom Bayernligisten TSV Nördlingen in die Blumenstadt. In der vergangenen Saison absolvierte Perfetto 30 Partien. Ein weiterer Spieler des TSV Nördlingen, Julian Bosch, wird den TSV Rain verstärken. Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison 26 Mal im Einsatz. Insgesamt absolvierte er 50 Bayernligaspiele für die Rieser.

Außerdem wechselt der 19-jährige Mittelfeldspieler Philippe Bauer vom VfB Eichstätt zum TSV Rain. Bauer hat seine Jugendzeit beim FC Augsburg und VfR Neuburg verbracht und konnte dort seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Rains Abteilungsleiter Michael Haid zeigte sich begeistert von der Verpflichtung dieser drei vielversprechenden Spieler. Er sei zuversichtlich, dass sie die Mannschaft weiter voranbringen werden.