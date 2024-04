Prießnitz ist raus, Fuchs und Rotzer übernehmen beim FC Mertingen

Plus Der Fußball-Kreisligist und Coach Florian Prießnitz gehen ab sofort getrennte Wege. Eine interne Lösung soll die Mannschaft zum Klassenerhalt führen.

Der Fußball-Kreisligist FC Mertingen hat sich von seinem Trainer Florian Prießnitz getrennt. Damit zog der FCM nach der 0:2-Niederlage gegen den FSV Marktoffingen, einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord, die Reißleine. „Wir wollen der Mannschaft für das letzte Saisondrittel mit dem Trainerwechsel nochmals neue Impulse geben“, erklärt Abteilungsleiter Martin Sailer, der jetzt Verantwortung auf zwei Spieler überträgt.

Momentan steht der FCM mit 21 Punkten auf einem Relegationsplatz, hat aber nur drei Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, bei einem Spiel mehr. Von den ausstehenden vier Partien spielt man noch gegen vier direkte Konkurrenten. „Wir haben noch ausreichend Spiele, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen, aber jetzt steht die Mannschaft in der Pflicht“, so Sailer.