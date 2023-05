SG Münster/Holzheim kommt nicht über Remis hinaus

0:0 gegen Straß. Der SV Feldheim siegt gegen Rohrenfels in der Kreisklasse Neuburg.

Während der SV Klingsmoos in der Kreisklasse Neuburg unmittelbar vor der Meisterschaft steht, ist der SC Rohrenfels kaum noch zu retten. Die SG Münster/Holzheim sichert trotz eines Remis den Aufstiegsrelegationsplatz.

SV Feldheim – SC Rohrenfels 3:1 (1:0). Die abstiegsbedrohten Gäste kamen gegen schläfrige Feldheimer besser ins Spiel. Die einzige wirkliche Gelegenheit vergab allerdings Tobias Aksentic, als sein Schuss knapp vorbei ging (11.). Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahm dann die Heimelf das Kommando. Marco Schütt vollendete schließlich eine schöne Kombination über Emanuel Edel und Thomas Dirnberger zum 1:0 aus fünf Metern (33.). Bis zum Pausenpfiff hätte der SVF das Ergebnis schon höher stellen müssen, aber Edel, Schütt und Utz vergaben aus aussichtsreichen Positionen.

Nach einem geschlagenen Luftloch eines Gäste-Abwehrspielers konnte erneut Thomas Dirnberger einen Treffer sehenswert vorlegen – diesmal war Leon Utz sein Abnehmer, der flach ins lange Eck vollstreckte (55.). Nach einer Stunde wurde Emanuel Edel im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Schütt sicher zum 3:0 (61.). In der 70. Minute ereignete sich dann eine schlimme Situation in der SVF-Hälfte, als der Feldheimer Kapitän Benedikt Reile auf den Ball trat und sich im folgenden unglücklichen Zweikampf schwer am Knöchel verletzte. Reile wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In der siebten Minute der Nachspielzeit fiel dann doch noch das 3:1: Aksentic traf sehenswert aus 20 Metern. (scf)

SG Münster/Holzheim drängt erfolglos auf die Führung

SV Straß – SG Münster/Holzheim 0:0. Zu Beginn zeigte die SG Münster-Holzheim, dass sie zu Recht mit um den Aufstieg kämpft, indem sie das Spiel dominierte und den SV Straß in die eigene Hälfte drückte. Die Heimelf wiederum versuchte sich in jeden Ball zu werfen und eine frühe Führung der SG zu verhindern. Dennoch gab es auch zu Beginn gute Chancen für die Gastgeber durch Konter. Dieses Bild blieb auch im Verlauf der restlichen ersten Hälfte bestehen. Dadurch ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Münster-Holzheim drängte nach der Pause weiter auf die Führung und Straß verteidigte. Kurz vor Schluss überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst hatte der SV Straß die Riesenchance zur Führung. Doch der Schlussmann der SG kam gerade noch mit dem Fuß an den Ball. Im Gegenzug war es dann die SG Münster-Holzheim mit einem Lattentreffer, die die Führung auf dem Fuß hatte. Auch in der Nachspielzeit blieb es spannend. Trotzdem hatte das torlose Unentschieden Bestand. (db)

