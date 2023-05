SpVgg Altisheim-Leitheim klettert in der Kreisklassen-Tabelle

Klare Erfolge feiern in der Kreisklasse Nord II die Teams aus Altisheim-Leitheim und Oberndorf. Der SV Eggelstetten kommt in Ehingen mit 1:8 unter die Räder.

Trotz einer 1:0-Führung kam der SV Eggelstetten beim Tabellendritten SV Ehingen-Ortlfingen gehörig unter die Räder. 8:1 musste sich der Tabellenzehnte der Fußball-Kreisklasse Nord II am Ende geschlagen geben. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende durfte Oberndorf in Unterringingen wieder jubeln. Ebenfalls erfolgreich war die SpVgg Altisheim-Leitheim, die in der Tabelle somit an Eggelstetten vorbeizieht.

SpVgg Altisheim-Leitheim – TSV Binswangen 4:0 (0:0). Die Serie der SpVgg Altisheim-Leitheim hält an. Gegen den TSV Binswangen siegte die Hanfbauer-Elf deutlich mit 4:0 und fuhr damit den vierten Sieg in Folge ein. Die erste Halbzeit war noch relativ ruhig, mit Vorteilen für die Hausherren, ehe es nach der Pause viermal im Kasten der Binswanger klingelte. In der 52. Minute erzielte Lukas Löffler die verdiente Führung, ehe Fatlind Talla in der 65. Minute per Distanzschuss traf und zehn Minuten später einen abgefälschten Freistoß in die Maschen setzte. Den Schlusspunkt setzte Max Grünenwald kurz vor Schluss mit einem sicher verwandelten Strafstoß. (mm)

SV Ehingen-Ortlfingen – SV Eggelstetten 8:1 (3:1). Die Gäste aus Eggelstetten gingen mit der ersten Gelegenheit durch Felix Dirr direkt in Führung (14.). Ehingen schüttelte sich kurz und Michael Kottmair glich fünf Minuten später aus. In der 30. Minute wurde Kottmair im Sechzehner gelegt und Spielertrainer Reinhold Armbrust verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher zur Führung (30.). Ehingen blieb am Drücker und noch vor der Pause stellte erneut Armbrust auf 3:1. Nach der Pause klappte bei Ehingen alles und die Heimelf schraubte das Ergebnis durch abermals Armbrust (65.), Christoph Besser (57.), einen Doppelpack von Simon Leser (60., 85.) und erneut Kottmair (75.) auf 8:1 in die Höhe. Für Ehingen war es der zehnte Sieg in Folge. (sveo)

TSV Unterringingen – VfB Oberndorf 1:4 (0:2). Der VfB konnte nach der jüngsten Niederlage nun auf schwierigem Geläuf verdient drei Punkte aus Unterringingen entführen. Von der ersten Minute an übernahmen die Gäste das Zepter und spielten munter nach vorne, ohne jedoch gefährlich zu werden. In der 23. Minute spielte Oberndorf nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte einen Angriff stark aus und Tobias Miller musste nur noch einschieben. Nach 38 Minuten war das Spiel eigentlich entschieden, nachdem ein langer Ball von Schmid von der Abwehr der Heimelf unterschätzt wurde und Neubauer nur noch ins leere Tor einschieben musste. Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin, ehe Philipp Rippl in der 63. Minute mit einem Traumtor aus 25 Metern auf 3:0 stellte. Kurze Zeit später erzielte Neubauer nach guter Kombination mit seinem zweiten Treffer das 4:0. Mit dem Schlusspfiff erzielte Unterringingen den Ehrentreffer und auch gleichzeitig den Endstand. (vfb)