14:00 Uhr

SpVgg Altisheim-Leitheim sucht einen neuen Trainer

Plus Nach dem 1:7-Debakel gehen Johannes Hanfbauer und die SpVgg getrennte Wege. Wer im kommenden Spiel nun die Mannschaft betreut.

Die SpVgg Altisheim-Leitheim und ihr Trainer Johannes Hanfbauer haben sich „in beiderseitigem Einvernehmen“ getrennt, wie Sportdirektor Harald Seuberth mitteilt. „Wir bedanken uns für zweieinhalb Jahre bei Johannes Hanfbauer. Aber aufgrund der sportlichen Situation ging es so nicht mehr weiter“, erklärt Seuberth.

Die Spielvereinigung startete mit drei Niederlagen in die neue Fußball-Saison in der Kreisklasse Nord II. Zuletzt legte die Mannschaft bei der 1:7-Niederlage gegen den TSV Binswangen am vergangenen Wochenende einen – zumindest in der zweiten Spielhälfte – desaströsen Auftritt hin.

