SV Bayerdilling entscheidet das Derby für sich

2:1-Sieg beim FC Staudheim in der A-Klasse Neuburg. Keine Punkte für Holzheim/Münster.

Das Derby in der Fußball-A-Klasse Neuburg am Karsamstag hat der SV Bayerdilling knapp gewinnen können. Der FC Staudheim musste am Ende die Punkte den Gästen überlassen. Ebenfalls leer ging die SG Holzheim/ Münster aus, das Team zog gegen die DJK Brunnen den Kürzeren.

FC Staudheim – SV Bayerdilling 1:2 (1:1). Das gut besuchte Lokalderby begann überaus ereignisreich. In der fünften Minute köpfte Staudheims Kapitän Matthias Wilhelm zur Führung für die Hausherren ein. Die Antwort des SVB ließ aber nicht lange auf sich warten: Ein platzierter Schuss von Christoph Gietl aus 20 Meter brachte den 1:1-Ausgleich. Die erste Hälfte war insgesamt ausgeglichen, wobei Bayerdilling mehr gefährliche Chancen hatte, diese jedoch nicht verwertete. Auch die zweite Hälfte bot eher fußballerische Magerkost. Das Spiel lebte jedoch von der Spannung. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Fehlpässe im Mittelfeld.

Die Zuschauer rechneten bereits mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Doch in der 88. Minute kamen die Gäste mit der einzigen Möglichkeit im zweiten Durchgang, durch einen 16-Meter-Schuss von Simon Gietl, zum glücklichen Auswärtssieg. (fcs)

Zwei Elfmeter im Auswärtsspiel der SG Holzheim/Münster II

DJK Brunnen – SG Holzheim/Münster II 2:1 (1:0). Die Heim-Elf ging nach einer halben Stunde per Elfmeter in Führung. Michael Hermann traf für die DJK. Zehn Minuten nach der Pause gab es wiederum Elfmeter – diesmal für die Spielgemeinschaft. Stefan Kühling nutzte die Gelegenheit, um auszugleichen. Doch fünf Minuten vor dem Ende traf Michael Stachel zum 2:1-Endstand für die Gastgeber. (AZ)