Fußball

13:00 Uhr

SV Holzheim/Münster feiert glücklichen Derby-Sieg

Holzheim/Münster (mit Marco Götz, in Weiß) siegte knapp gegen Staudheim (mit Michael Luibl).

Plus Mit 1:0 kann sich die Spielgemeinschaft in der A-Klasse Neuburg gegen den FC Staudheim durchsetzen. Remis für Bayerdilling.

Einen eher glücklichen Derbysieg feierte die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft Holzheim/ Münster gegen Staudheim in der Fußball-A-Klasse Neuburg. Mit einem Punkte musste sich der SV Bayerdilling zufriedengeben.

SG Holzheim/Münster – FC Staudheim 1:0 (0:0). Die Hausherren hatten im ersten Durchgang Glück, da der FC Staudheim zweimal am Aluminium scheiterte. Die SG dagegen konnte sich kaum entscheidend in Szene setzen. Das war fünf Minuten nach Wiederanpfiff anders, als das Tor des Tages fiel: Michael Raba eroberte bei einem Staudheimer Angriff stark das Leder und leitete den Gegenangriff ein. Genau im richtigen Moment passte er auf Christoph Gietl, der im Abschluss die Nerven behielt. Dieses 1:0 sollte der einzige Treffer an diesem Nachmittag bleiben. Zuschauer: 50 (AZ)

