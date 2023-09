Fußball

vor 18 Min.

Torspektakel sorgen für zufriedene Fußballer

Plus Fußball-Nachlese: In Mauren und Ebermergen blickt man bester Laune auf den Spieltag zurück. In Mertingen will man nach dem 1:1 gegen Maihingen jetzt mehr.

Von Helmut Bissinger, Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Lucas Wiedenmann spricht von einem verrückten Spiel, wie man es nicht jeden Sonntag erlebt. Der Spartenleiter des SV Mauren ist aber froh, „dass wir in diesem Lokalderby gegen den TSV Harburg gewonnen haben“. Mit 5:4 hat die Stadtteilmannschaft das Derby in der Fußball-Kreisklasse Nord I für sich entschieden. Die Mannschaft habe eine große Moral gezeigt, als sie nach einem 1:3-Rückstand noch einmal zurückkam und durch Matthias Pickel das 5:4 erzielte. Die Zuschauer seien außerdem eine große Stütze gewesen, was durchaus innerhalb des Teams während der Partie motivierend gewirkt habe. Wiedenmann, der selbst als Verteidiger auf dem Platz stand, gesteht, dass die Auseinandersetzung „ein wildes Spiel“ war. Der Anspruch, das Spiel gewinnen zu wollen, sei da gewesen, aber letztlich hätten die Harburger eine erbitterte Gegenwehr geleistet. Gerade für die junge Maurener Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Harald Leinfelder seien die Burgstädter eine echte Herausforderung gewesen.

Den bisherigen Erfolg mit dem Platz an der Spitze führt der Spartenleiter auf die gute Stimmung und die große Trainingsbeteiligung zurück. „So lange wie möglich ganz oben mitspielen“, habe der Trainer als Ziel ausgegeben. Nach der Partie haben sich Sieger und Besiegte zusammen gesetzt, ein Bier getrunken und Brotzeit gemacht. Dabei ist natürlich auch in die Zukunft geblickt worden, bekommen es die siegreichen Maurener am kommenden Sonntag doch mit einem erneut schweren Gegner zu tun: Die SG Flotzheim/ Fünfstetten ist zu Gast. Die Freude über den Sieg wurde am Ende übrigens getrübt: Aus den Kabinen beider Mannschaften wurden während des Spiels Wertsachen entwendet …

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen